艾卡拉茲晉美網第4輪 芮芭奇娜揮落拉杜卡努

（法新社紐約29日電） 西班牙好手艾卡拉茲今天挺進美國網球公開賽第4輪，哈薩克女網選手芮芭奇娜也擊敗英國好手拉杜卡努晉級；塞爾維亞名將喬科維奇與上屆女單冠軍莎芭蓮卡則力拚保住奪冠希望。

大會第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以秋風掃落葉之姿，以6比2、6比4、6比0直落三收拾來自義大利的第32種子達德里（Luciano Darderi）。

曾在2022年美網奪冠的艾卡拉茲，前後僅花1小時又44分鐘便勝出，接下來將於31日迎戰法國選手瑞德克內希（Arthur Rinderknech），後者以4比6、6比3、6比3、6比2擊敗同胞班奇（Benjamin Bonzi）。

艾卡拉茲6月征戰法國公開賽時奪下冠軍，但上月在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）敗下陣來，力拚在美網打出亮眼成績。

今天稍晚，38歲的喬科維奇（Novak Djokovic）在夜場比賽將對上英國好手諾瑞（Cameron Norrie），希望能晉級下一輪以在4強賽與艾卡拉茲交鋒。

列為大會第7種子的喬科維奇，正在美網挑戰創紀錄的第25座大滿貫賽單打冠軍，他已在美網4度封王。

女單方面，世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）將在夜場比賽迎戰第31種子費南德茲（Leylah Fernandez）。

白俄羅斯好手莎芭蓮卡力拚成為自美國名將小威廉絲（Serena Williams）於2012年、2013年與2014年3連霸以來，首位成功衛冕美網女單冠軍的選手。

加拿大的費南德茲曾打進2021年美網決賽，但後來遭英國好手拉杜卡努（Emma Raducanu）拍落。拉杜卡努是史上唯一從會外賽晉級，一路過關斬將贏得大滿貫賽單打冠軍的選手。

然而，拉杜卡努今年在紐約再創驚奇之旅的希望破滅，今天以1比6、2比6遭第9種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）拍落。

拉杜卡努提到2022年溫布頓冠軍芮芭奇娜時表示：「我覺得芮芭奇娜打得很出色，我很難在比賽中找到任何節奏。」