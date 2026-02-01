艾卡拉茲澳網締造生涯大滿貫 致敬西班牙前輩納達爾

（法新社墨爾本1日電） 西班牙籍的世界球王艾卡拉茲今天在澳洲網球公開賽封王，他於賽後表示，有西國傳奇球星納達爾到現場觀戰，激勵了自己奪下生涯首座澳網冠軍，讓這場勝利「更加特別」。

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）於澳網男單決賽以2比6、6比2、6比3、7比5擊敗大會第4種子、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），不僅贏得首座澳網冠軍，也是他生涯第7座大滿貫賽金盃。

艾卡拉茲更以22歲又272天的年齡刷新最年輕「生涯大滿貫」男子球員紀錄，超越已經退役的西班牙大前輩納達爾（Rafael Nadal）。

納達爾於2010年美國網球公開賽封王時，是以24歲又101天的年紀奪下四大滿貫賽男單冠軍，當時成為網壇1968年進入公開年代（Open Era）之後最年輕的「生涯大滿貫」男子選手，他維持該紀錄直到今天才被改寫。

納達爾在澳網決賽結束後與艾卡拉茲見面，兩人擁抱並互相問候。

艾卡拉茲受訪說道：「這一刻真的很獨特，但老實說，有拉費爾（納達爾）在觀眾席，讓這一切變得更加特別。」