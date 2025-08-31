艾卡拉茲直落三勝出 挺進美網前8強

（法新社紐約31日電） 西班牙好手艾卡拉茲今天以盛氣凌人之姿，直落三拍倒法國選手瑞德克內希，第4度挺進美國網球公開賽前8強。

第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）迎戰衝勁十足的瑞德克內希（Arthur Rinderknech），終以7比6（7/3）、6比3、6比4勝出晉級。

艾卡拉茲賽後受訪時說：「首盤開始的時候很緊繃，不過後來我找回節奏，試著充分利用機會。我打出積極進取的好球，打完第2盤我掌握好節奏，並且嘗試繼續下去。」

艾卡拉茲今天一共擊出36顆致勝球，只出現11次非受迫性失誤，本屆賽事截至目前一盤未失。這是他首度在同一賽季挺進4大滿貫賽前8強。

「我認為我的球風跟紐約的能量很速配。」

他接下來將遭遇20種子捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），爭取4強門票。