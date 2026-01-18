艾卡拉茲直落三晉級澳網次輪 力拼生涯大滿貫

（法新社墨爾本18日電） 西班牙籍的世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天出戰澳洲網球公開賽第一輪賽事，他以直落三擊敗澳洲選手華爾頓（Adam Walton），持續向「生涯大滿貫」目標邁進。

艾卡拉茲在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比3、7比6（7/2）、6比2直落三取勝，期間擊出8記愛司球（ace）和38記致勝球（winner），他將於澳網第2輪對上德國選手漢夫曼（Yannick Hanfmann）。

艾卡拉茲今天也出現36次非受迫性失誤，多於華爾頓的25次。

他賽後受訪說道：「這是一場精彩比賽…整體而言，我滿意自己今天的表現。」

艾卡拉茲迄今已奪下6座大滿貫賽男單金盃，但澳網硬地球場仍是他職業生涯有待克服的難題。

現年22歲的艾卡拉茲過去4度參加澳網，都沒能晉級到4強戰。

如果艾卡拉茲能在澳網封王，將成為締造「生涯大滿貫」的最年輕男子選手，超越西班牙退役傳奇球星納達爾（Rafael Nadal），他是年僅24歲時就奪下四大滿貫賽的男單冠軍。