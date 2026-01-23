艾卡拉茲直落三輕取對手晉級16強 鎖定澳網首冠

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
（法新社墨爾本23日電） 來勢洶洶的西班牙網球猛將艾卡拉茲今天在生涯第100場大滿貫賽事中，毫不留情直落三痛宰法國選手穆特（Corentin Moutet），晉級澳洲網球公開賽16強。
手握6座大滿貫冠軍、22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）明顯技高一籌，在拉佛球場（Rod Laver Arena）僅耗時2小時5分鐘，就以6比2、6比4、6比1順利挺進下一輪。 艾卡拉茲將在16強賽對決美國第19種子保羅（Tommy Paul）。保羅因為西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina）受傷退賽而晉級。
艾卡拉茲先前4度征戰澳網都未能突破8強，而澳網是他尚未征服的最後一塊拼圖。若他順利奪冠，便會成為集齊4大滿貫冠軍的最年輕男選手。
艾卡拉茲表示：「這並不輕鬆。老實說，當你面對像穆特這樣的對手時，你永遠不知道他下一步會出什麼招。所以要準備這場比賽真的很困難，但我在場上打得很開心。我覺得我們兩人都打出了非常精彩的好球。」 擊敗穆特的這場比賽，是艾卡拉茲生涯第100場大滿貫賽事。他締造驚人的87勝13負戰績，足以媲美傳奇名將柏格（Bjorn Borg）在生涯同階段寫下的輝煌紀錄。
