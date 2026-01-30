艾卡拉茲苦戰5盤擊倒茲韋列夫 挺進澳網決賽

（法新社墨爾本30日電） 西班牙籍的世界球王艾卡拉茲今天在澳洲網球公開賽男單4強戰，歷經5盤大戰才擊敗德國好手茲韋列夫，首次晉級澳網決賽，距離他的「生涯大滿貫」目標僅差一步。

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服了炎熱難耐的天氣，最終以6比4、7比6（7/5）、6比7（3/7）、6比7（4/7）、7比5戰勝大會第3種子茲韋列夫（Alexander Zverev），全程耗時5小時27分鐘。

從數據上來看，艾卡拉茲整場擊出78記致勝球，並有58次非受迫性失誤，略優於茲韋列夫的56記致勝球、55次非受迫性失誤。

但艾卡拉茲於第3盤戰成4比4時疑似腿部抽筋，他賽後受訪說道：「我在第3盤期間遇到困難。基本而言，這算是我至今短暫職業生涯中打過的最艱難比賽之一。」

艾卡拉茲在2月1日澳網決賽的對手，將是男單世界排名第2的義大利好手辛納（Jannik Sinner）或大會第4種子、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。

現年22歲的艾卡拉茲曾拿下6座大滿貫賽男單金盃，分別是法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽、美國網球公開賽各有2座，但澳洲網球公開賽硬地球場仍是他的一大難關，過去4度參加澳網都沒有奪冠。

如果艾卡拉茲能在澳網封王，他會成為網壇公開年代（Open Era）以來締造「生涯大滿貫」的最年輕男子選手，超越西班牙退役傳奇球星納達爾（Rafael Nadal），他是年僅24歲時奪下四大滿貫的男單冠軍。

現年28歲的茲韋列夫曾於去年澳網打進決賽，卻遭到辛納直落三擊敗，今天又止步4強，迄今生涯首座大滿貫金盃仍未開張。