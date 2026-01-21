艾卡拉茲、莎芭蓮卡、高夫晉級澳網第3輪

（法新社墨爾本21日電） 世界排名第一的艾卡拉茲今天強勢挺進澳洲網球公開賽第3輪，同樣晉級的還有球后莎芭蓮卡和幾乎無懈可擊的高夫。四大滿貫賽獨缺澳網冠軍的艾卡拉茲繼續朝向生涯大滿貫邁進。

來自俄羅斯、以中立身分參賽的梅迪維夫（Daniil Medvedev）曾3度闖進決賽，今天同樣晉級。經歷多日高溫後，墨爾本球場（Melbourne Park）總算陰天而氣溫下降，梅迪維夫激戰4盤才保住追逐澳網冠軍之夢。

去年決賽不敵義大利名將辛納（Jannik Sinner）的3第種子、德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）也在經歷4盤後勝出。

四大滿貫賽中獨缺澳網冠軍的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在拉佛球場（Rod Laver Arena）以7比6（7/4）、6比3、6比2力退德國重砲手漢夫曼（Yannick Hanfmann），朝生涯大滿貫再邁進一步。

這場比賽艾卡拉茲經歷一番苦戰才擊退年長12歲的對手，爭取到下一輪與法國好手穆特（Corentin Moutet）對決。

坐擁6座大滿貫賽金盃，在墨爾本卻仍無法突破8強止步障礙的艾卡拉茲賽後表示：「說實話，一開始比我預期的還要辛苦，我起初球感沒那麼好，就是，來球像炸彈一樣，正拍、反拍都這樣。」

如果年僅22歲的艾卡拉茲能在澳網封王，將成為史上最年輕拿下生涯大滿貫的男單選手，超越同胞納達爾（Rafael Nadal）的紀錄。納達爾於24歲時集滿四大滿貫賽金盃。

來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天開賽氣勢如虹。這位4座大滿貫賽冠軍得主迎戰世界排名702的中國選手白卓璇，先以連下5局強勢開場，接下來雖然一度失穩，所幸隨即穩住陣腳，終以6比3、6比1晉級。

莎芭蓮卡下一輪將對上現在代表奧地利出賽、俄裔的波塔波娃（Anastasia Potapova）。波塔波娃剛淘汰2021年美國公開賽冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）。

第3種子、美國名將高夫（Coco Gauff）則展現高效率，只花78分鐘就以兩個6比2擊敗曾在首輪淘汰大威廉絲（Venus Williams）的塞爾維亞選手達尼洛維奇（Olga Danilovic）。

高夫下一輪將對上世界排名70的美國選手巴提斯特（Hailey Baptiste）。巴提斯特以直落二淘汰地主希望杭特（Storm Hunter）。