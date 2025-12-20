艾普斯坦性醜聞延燒 美司法部公布檔案

（法新社華盛頓19日電） 美國司法部今天開始公布大量有關性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案，不過許多內容已被塗黑隱去。

公開的資料中包含多張美國民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）以及滾石主唱米克傑格（Mick Jagger）等名人與艾普斯坦同框的照片。

文件中大量塗黑的內容，加上川普政府對資料釋出的嚴密控管，加深外界質疑這次公開是否真能終結長久以來關於高層掩蓋真相的陰謀論。

先前未曾公開的照片中，有一張顯示較年輕時期的柯林頓（Bill Clinton）躺在按摩池裡，畫面的一部分被明顯的黑色方塊遮住，應是遮住人臉。

另一張照片可見柯林頓與一名黑髮女子一同在泳池。這名女子似乎是艾普斯坦的同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），這名英國前社交名媛因協助艾普斯坦誘拐未成年少女性侵而遭定罪，目前正在服20年有期徒刑。

白宮隨即對柯林頓照片做出回應。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社群平台X上發文說：「柯林頓就很悠哉、無憂無慮。他當時哪裡知道…」白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則說「我的天哪！」

聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）譴責司法部僅公開局部檔案，目的是在「掩蓋川普不堪回首的過去」。

川普和艾普斯坦曾有長達15年的交情，兩人過去經常被拍攝到一起出現，後來在2004年因一筆房地產交易鬧翻。