聖誕假期門診、私家醫院24小時門診列表
艾普斯坦案新證據浮現 美司法部：再發現逾1百萬份疑似相關文件
（法新社華盛頓24日電） 美國司法部今天表示，紐約南區檢察官與聯邦調查局（FBI）通知司法部，他們發現逾1百萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案相關的文件。
美國司法部在社群媒體X發文指出，司法部已收到紐約南區檢察官及FBI提供的文件，將依「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act）、現行法規及司法命令進行審查以便發布。
此外，美國司法部還提及：「我們已安排律師全天候審查文件，並依法遮蔽內容以保護受害者，我們將盡快發布文件。由於資料量龐大，這一程序可能還需數週時間。」
美國政府最近才公布新一批艾普斯坦案相關檔案，其中包含大量關於美國總統川普的內容。但美國司法部隨即發聲為川普辯護，指稱部分指控「不實且聳動」。
其他人也在看
58歲抵港男旅客背囊藏非法進口貓 遭海關截查拘捕
香港海關昨日（22日）在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件。海關人員昨日在羅湖管制站入境大堂截查一名58歲抵港男旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓，估計市值約2萬元，遂將該名男子拘捕。 案件已轉交漁農自然護理署作跟進調查。 罪成最高可被判囚1年 海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香am730 ・ 1 天前
灣仔酒吧區英國籍男子失信用卡被盜用 警拘6名男女
上月一名55歲英國籍男子於灣仔區酒吧消遣後，發現其信用卡不翼而飛，懷疑被人盜去，其後發現被盜用消費，其間該信用卡曾被用於進行兩宗未經授權交易，涉及金額共約10,800元，於是報警求助。警方接報後，交由灣仔警區反三合會行動組人員接手，經翻查閉路電視影像及進行情報分析後，昨日（23日）晚上在灣仔酒吧區進行代號「彩霞」（RAam730 ・ 13 小時前
荔景邨 12 歲男童持菜刀斬傷 15 歲胞姊 涉傷人被捕｜Yahoo
荔景邨一名 12 歲男童涉嫌用菜刀斬傷 15 歲胞姊，被警方拘捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
沙田大輋村套丁案｜上訴庭隔3年頒判決 11原居民上訴得直 定罪刑罰全撤銷
首宗涉及「套丁」罪成的沙田大輋村套丁案，11 名沙田原居民被指與丁屋發展商串謀非法轉讓丁權，合謀「套丁」詐騙地政總署，12 人於 2015 年被裁定串謀詐騙罪成，被判囚兩年半至 3 年。法庭線 ・ 1 天前
珍惜生命｜新蒲崗女子倒卧超市門外疑墮樓 昏迷送院搶救
新蒲崗發生墮樓案。 今日（23日）早上8時03分，一名女子倒臥在新蒲崗衍慶街一間超級市場對開位置，滿身鮮血，陷入昏迷，懷疑由高處墮下。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車將女子送往廣華醫院搶救。警方正在調查女子身分以及其墮樓原因。am730 ・ 1 天前
英國保守黨前地方議員涉 13 年間落藥強姦前妻 被控 56 項罪名 5 名男子同案被告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名曾擔任英國保守黨地方議員的男子被控於 13 年間，對當時的妻子施用藥物並強姦，另外 5 名男子亦因涉及針對該名女性的性罪行被起訴，案件今日（23 日）提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大分縣公廁深夜連環傷人！ 41歲中國籍男子坦承犯行！
哎呀，日本大分縣這起案件聽來讓人脊背發涼，2025年12月20日日媒報導，一名41歲中國籍男子涉嫌9月6日晚間在大分縣一處公廁性侵80多歲老翁Japhub日本集合 ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜罹難菲傭遺體返國 遺下10歲兒子 菲政府承諾供書教學｜Yahoo
大埔宏福苑五級火導致 161 人罹難，當中有 10 名外傭，包括菲籍傭工 Mary Ann Pascual Esteban（Maryan），菲律賓當局已將其遺體運送回國。Maryan 育有一名 10 歲兒子，菲律賓當局承諾會提供長期支援，包括設立獎學金並提供日常生活援助。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱ 警拘一名48歲男子 為外牆工程分判商 累計16人被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 161 人罹難。警方今（24 日）表示，就大埔五級火案在天水圍再拘捕一名 48 歲男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
膳心小館遭檢走月餅放棄申訴 官下令撤銷申訴指對雙方最公平公正
社企「膳心小館」去年遭食環署查封及檢走月餅，其後向法庭申訴，要求頒令撤銷署方決定及賠償。食環署職員在審訊供稱，月餅為刑事案證物，行動前已徵詢律政司意見。官關注，律政司檢控決定不受干預，「膳心」一方決定放棄申訴，署方則指應由法庭撤銷申訴。法庭線 ・ 1 天前
平安夜聖誕多區有活動 公共交通加強服務 中環有封路
聖誕節連同周末有4天假期，選擇不外遊的市民，亦可把握數日假期外出享受濃濃的節日誕氣氛，欣賞不同設計及造型的巨型聖誕樹和燈飾。為配合活動，中環今午2時起會有封路安排；港鐵及專營巴士加強服務，當中除機場快綫、迪士尼綫、及東鐵綫上水至落馬洲及羅湖段外，港鐵路線及部分輕鐵線今日會通宵服務。政務司長領導的節慶安排跨部門工作小組表am730 ・ 1 天前
牛頭角女途人捱旅巴撞捲車底 重創由救護車送院治理
【on.cc東網專訊】牛頭角發生交通意外。今日(23日)中午12時59分，一輛旅遊巴沿牛頭角道往旺角方向行駛，至福淘街左轉時撞倒一名懷疑在過路姓鄭(48歲)女途人，並將其捲入車底，司機見狀慌忙報案求助。救援人員接報到場將腳部重傷事主救出，交救護車送往伊利沙伯醫院on.cc 東網 ・ 1 天前
灣仔酒吧英漢遭盜走信用卡損失逾萬元 6名非華裔男女被捕
【on.cc東網專訊】灣仔區警員昨日(23日)晚上在區內進行代號「彩霞」的反罪惡行動，拘捕6名非華裔男女。執法部門於上月23日接獲一名55歲英國籍男受害人報案，指他於灣仔酒吧區消遣後發現其信用卡不知所終，懷疑被人盜去，期間該信用卡懷疑曾被用於進行兩宗未經授權交易on.cc 東網 ・ 17 小時前
19歲大專生自稱內地「特務」 警拘20人涉詐騙 5人疑受騙涉款150萬元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方過去兩日展開打擊詐騙行動，共拘捕 20人，其中一名19歲報稱為大專生男子涉多宗假冒官員騙案，自稱「特務調查員」以涉及內地經濟犯罪活動為由，騙走 5 名事主約150萬元。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
海關拘 5 人涉洗黑錢高達 89 億元 犯罪集團偽冒船公司網站 藉虛假交易圖騙銀行｜Yahoo
海關搗破一個洗黑錢集團並拘捕 5 人，涉嫌利用虛假貿易清洗約 89 億元黑錢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
幼稚園園長載學童回家 連人帶車墮池塘釀8死
【on.cc東網專訊】江西省九江市彭澤縣一名幼稚園園長周二（23日）駕車接載兒童回家時，連人帶車墮入池塘，造成園長等車內8人死亡。on.cc 東網 ・ 18 小時前
宏福苑五級火︱ 紅十字會已籌逾4.2億善款 承諾行政支出不超過5％｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 161 人罹難，社會各界捐款支援災民。香港紅十字會表示，至今收到逾4.2億元捐款，將提供短、中、長期支援，包括約2.4億元將用於現金援助，包括與八達通合作的「Red Cash Card」。行政費方面，紅十字會承諾所有行政需要而產生的支出將不超過捐款額的5%，並將實報實銷，亦將於項目完結時提交獨立財務審計報告。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
黎智英案｜聯合國人權專家對罪成裁決失望 呼籲當局因人道理由立即釋放｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英上周一（15 日）被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成，聯合國人權事務委員會（OHCHR）昨（23 日）發表聲明，指聯合國的人權專家對於黎智英遭定罪深感失望，並呼籲當局基於人道理由立即釋放黎。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
諾和工程造假案｜消息指警方平安夜再拘 6 人 包括公司董事 累計 9 人落網︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾和工程涉嫌偽造儀器校對證書案，《Yahoo新聞》今日（25 日）接獲消息指，警方西九龍總區重案組第三隊昨日再在九龍及新界區多處地點，拘捕多三男三女，包括該公司姓蔡董事及主要持股人，而公司另外兩名董事，則在周二的火炭及大圍拘捕行動中被捕。警方至今已就此案拘捕九人。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）！西九聖誕小鎮/聖誕熊啤啤禮物池/姆明+飛天小女警陪過聖誕
聖誕節正式來臨，香港不少商場及地標都推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考以下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為九龍區，記得跟住尋找聖誕好去處吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前