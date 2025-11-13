艾普斯坦案新電郵曝光 白宮稱川普沒做錯事

（法新社華盛頓12日電） 民主黨公布的電郵暗示，美國總統川普可能知悉已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性虐未成年人，並曾與一名受害者共處數小時。白宮今天對此回應，川普與艾普斯坦往來「沒有做錯任何事」。

艾普斯坦曾是川普友人，他已於2019年在聯邦監獄等待受審時自殺身亡。川普則否認參與或對艾普斯坦的任何性販運行為知情。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）對此向記者表示，川普與艾普斯坦的往來並無不當。

她說：「艾普斯坦曾是海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會員，直到川普總統將他趕出去，因為艾普斯坦是個戀童癖，是個怪胎。」

李威特強調：「這些電郵除了證明川普總統沒做錯任何事外，什麼也證明不了。」