艾普斯坦案電郵曝光 川普斥民主黨轉移焦點

（法新社華盛頓12日電） 美國總統川普今天抨擊民主黨公布他與已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關聯的電郵，並警告共和黨人勿在相關檔案的公布表決中落入「陷阱」。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上說：「民主黨人想再次炒作艾普斯坦騙局，只因他們想盡辦法轉移焦點，掩飾他們在政府關門和許多其他議題上的糟糕表現。」

艾普斯坦曾是川普友人，他已於2019年在聯邦監獄等待受審時自殺身亡。川普則否認參與或對艾普斯坦的任何性販運行為知情。