艾普斯坦檔案涉川普 美司法部斥指控不實且聳動

（法新社華盛頓23日電） 在美國政府公布新一批與已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的檔案後，美國司法部今天迅速發表聲明，為前總統川普辯護，稱文件中部分針對他的指控「不實且聳動」，並質疑若指控可信，為何未被用來攻擊川普。

司法部迅速發表聲明為這位79歲的共和黨籍總統辯護。

司法部在社群平台X上表示：「這些文件中的一部分，包含了在2020年大選前夕提交給聯邦調查局（FBI）、針對川普總統不實且聳動的指控。」但聲明未具體說明哪些指控不實。

廣告 廣告

司法部指出：「如果這些指控有一絲可信度，它們肯定早就被用來對付川普總統了。」

對於檔案的公布，川普昨天再次表示不贊成，稱無辜的人會因此受害。他告訴記者：「當時每個人都跟這傢伙很友好。」