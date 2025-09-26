專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
艾爾段訪美後土航宣布 採購最多225架波音飛機
（法新社伊斯坦堡26日電） 土耳其航空今天宣布，將採購最多225架波音（Boeing）飛機，這個消息發布於土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）自2019年以來首度造訪白宮的第2天。
根據土耳其航空（Turkish Airlines）發表的聲明，這筆採購案包括150架確定訂購的飛機，預計將於2029年至2034年間交付，並可選擇再購買75架。聲明中並未透露總成交金額。
土耳其航空表示：「透過這批訂單，我們期望在2035年前，將全數機隊轉換為新一代機型，以提升營運效率，並力拚平均每年6%的成長率。」
本次確定訂購內容包含50架波音787夢幻客機（Dreamliner），並可以選擇再訂購25架夢幻客機。
此外，土耳其航空也訂購了100架波音737 MAX，同時可以選擇再訂購50架的波音737 MAX。
土耳其航空公司也正與引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）及奇異航太（GE Aerospace）洽談，商討夢幻客機所需的引擎、備件及維修服務。
有關這樁交易的傳聞本週稍早已在土耳其媒體間流傳，當時正值艾爾段準備會晤美國總統川普（Donald Trump）之際。
兩國元首昨天會談逾兩小時，這也是艾爾段自2019年以來，首度獲白宮正式接待。美國前總統拜登（Joe Biden）任期內，艾爾段多被邊緣化。
其他人也在看
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 1 小時前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 6 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 1 天前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
中國禁「讀書無用論」 中西名人從輟學到億萬富豪之路
中國嚴打「讀書無用論」，但環顧中西，不少名人如蓋茨、朱克伯格、喬布斯等，都未完成大學學業卻成億萬富豪，反映成功往往靠天賦與機遇。Yahoo財經 ・ 6 小時前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 11 小時前
小米17旗艦手機售4499元起 Pro版搭載「妙享背屏」 電池續航勝iPhone 17
小米（1810.HK）秋季新品發布會昨晚舉行，對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型正式推出，主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價4499元（人民幣．下同）。創辦人雷軍在會上亦透露，新車型小米YU7上市3個月，已交付超過4萬輛。信報財經新聞 ・ 15 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 分鐘前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 2 天前
炎明熹復出有期？ 11月演音樂劇 下周一出席記者會
勝出TVB《聲夢傳奇》而入行嘅炎明熹，有傳因為唔續約而被大台雪足一年，關於炎明熹嘅下一步都傳足一年。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇
焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔
深蹲是不少人鍛鍊緊實下半身線條的必備動作，然而這個看似簡單的動作對膝關節的潛在壓力卻不容忽視。因此，近年健身圈興起了一股「西班牙深蹲」熱潮，與傳統深蹲相比動作結構更貼心，在減輕關節壓力的同時，仍能讓下半身肌肉得到充分鍛鍊，許多健身教練甚至形容它是「膝蓋救星」！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世
袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前