艾爾段：哈瑪斯下定決心遵守停火協議

中國外交部發言人毛寧在例行記者會，回應美國總統特朗普指控中國正秘密測試核武時強調，中國作為安理會常任理事國和負責任的核武國家，始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武的政策，堅持自衛防禦的核戰略，恪守暫停核試驗的承諾。毛寧指，中方願與各方共同維護全面禁止核試條約的權威，維護國際核裁軍和核不擴散體系，希望美方亦切實遵守全面禁止核試條約的義務和暫停核試的承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球的戰略平衡與穩定。另外，美國能源部長賴特澄清特朗普日前有關恢復核試的說法，指總統所指的核試是系統測試，並非核爆。(ST)

infocast ・ 3 小時前