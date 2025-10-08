艾爾段：川普請土耳其「說服」哈瑪斯接受加薩和平方案

（法新社伊斯坦堡8日電） 根據土耳其總統辦公室今天公布的文字紀錄，總統艾爾段表示，美國總統川普要土耳其「說服」巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）接受他提出的結束加薩戰爭方案。

值此之際，以色列與哈瑪斯的談判代表預計於埃及度假勝地夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）舉行第3天的間接談判，嘗試終結持續2年在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，卡達、土耳其、美國高級官員亦將參與其中。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨晚在飛機上對土耳其記者表示：「在我們訪問美國期間及最近一次通話中，我們都向川普（Donald Trump）先生解釋了巴勒斯坦問題的解決之道。他特別要我們與哈瑪斯會面並說服他們。」

以哈間接談判是以川普上月提出的一份20點和平計畫為根據。以情報首長卡林（Ibrahim Kalin）為首的土耳其代表團今天將加入談判。

艾爾段補充道：「哈瑪斯已向我們表明，他們準備好追求和平與談判，換言之，哈瑪斯並未採取對立立場。我認為這是一個非常有價值的進展，（在這部分，）哈瑪斯領先以色列。」

艾爾段昨晚還說，「我們的同仁目前在夏姆錫克」，「在整個過程中，我們始終與哈瑪斯保持聯繫，現在仍持續聯繫中」。