艾睿電子亮相PCIM Asia 2025 聚焦AI數據中心與智慧電源管理解決方案
中國上海 - Media OutReach Newswire - 2025年9月24日 - 全球技術解決方案提供商艾睿電子（Arrow Electronics）將於2025年9月24日至26日參加在上海新國際博覽中心舉辦的PCIM Asia 2025展覽會，全面展示其專為AI數據中心打造的電力電子和智慧電源管理解決方案組合。
艾睿電子屆時將於N5展廳C60展位打造沉浸式AI數據中心體驗區，引導參觀者全方位體驗以可再生能源、冷卻基礎設施、AI伺服器電源、即時監控和樓宇自動化為主題的五大緊密關聯的創新技術展區。這條「從太陽能到伺服器」的敘事動線，將向業界生動展示先進技術如何重塑數據中心能源管理與工業自動化未來。
本次將展示的核心技術包括：
能源轉換/電池管理系統（BMS）
艾睿電子與Infineon英飛凌合作推出工業高壓電池管理系統（採用最新的18通道AFE）搭配Bourns和Molex莫仕
艾睿電子與Nexperia安世半導體推出10kW最大功率點追蹤器及T型太陽能逆變器
搭載AI技術的NXP恩智浦電弧故障斷路器（AFCI）
先進冷卻基礎設施
艾睿電子專為數據中心打造的10kW Vienna功率因數校正（PFC）和電機控制方案，以及15kW雙向PFC功率轉換解決方案
NXP恩智浦電機控制解決方案
AI伺服器電源
艾睿電子、Bourns和onsemi安森美合作推出3kW圖騰柱PFC和LLC電源解決方案
艾睿電子與Bourns推出的5.5kW AI ORV3伺服器電源
Infineon英飛凌48V轉12V直流1600W模組及3kW伺服器電源
Molex莫仕數據中心連接器/母線排
Murata村田專為AI伺服器機架打造的33kW電源架及3.2kW mCRPS電源解決方案
基於PLC和IO-Link的即時監控
艾睿電子PLC IO-link演示儀表板
NXP恩智浦用於可編程邏輯控制器（PLC）的EtherCAT和TSN技術
智慧樓宇安全、控制與感測技術
艾睿電子KNX智慧樓宇控制儀表板
Infineon英飛凌集成60GHz雷達感測器模組與OPTIGATM安全晶片的監控攝影機應用
NXP恩智浦超寬頻（UWB）錨點與標籤技術
onsemi安森美安防監控自主移動機器人（AMR）
AMR平台
此外，艾睿電子還將展示為加速AI的應用和普及，與onsemi安森美聯合開發的自主移動機器人（AMR）平台。該平台不僅集成安森美的全局快門相機、超聲感測器與雷射雷達技術，還配備先進的AI導航控制系統。藉助這款自主移動機器人，參觀者可深入體驗智慧數據中心模擬環境，全面了解數據中心如何應對激增的AI算力需求，並見證其如何實現能效優化、功率密度提升及智慧化控制技術突破！
艾睿電子中國區元件銷售副總裁尹俊民表示：「在自主移動機器人和AI驅動型基礎設施持續重塑數據中心格局的背景下，艾睿電子始終致力於提供前沿技術與專業解決方案，以實現更智慧、更安全且更高效的營運。」
虛擬展台體驗
無法親臨現場的參觀者可透過官網arrow.com訪問艾睿電子的虛擬展台。該虛擬平台全天候開放五大創新展區的產品演示、技術資源與供應商深度解析模組。
關於艾睿電子
艾睿電子（紐約證券交易所代碼：ARW）為數十萬家領先的製造商和服務供應商提供和設計製造技術方案。2024年全球銷售收入達到280億美元。艾睿電子致力推動科技發展，產品和服務覆蓋各大行業和市場領域。歡迎訪問公司官網arrow.com，了解更多資訊。
