艾美獎登場 明星們紅毯競豔

（法新社洛杉磯14日電） 電視界巨星今天在9月豔陽下踏上艾美獎（Emmy Awards）紅毯，正式揭開今年頒獎季序幕，除了為奧斯卡暖身，也預告今年秋冬的時尚戰況。

以下是洛杉磯孔雀劇院（Peacock Theater）幾套最受矚目的紅毯造型：

●女王氣場紅

Hulu影集「破案三人行」（Only Murders in the Building）女星席琳娜葛梅茲（Selena Gomez）與音樂人未婚夫班尼布蘭柯（Benny Blanco）相偕登場，她身穿法國奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）紅色無袖禮服，裙擺開叉、曳地拖尾，氣場十足。

HBO「高校十八禁」（Euphoria）女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）同樣選擇紅色，一襲無肩帶深V紅色禮服搭配璀璨鑽石飾品，豔驚全場。

●完美白色西裝

以HBO影集「最後生還者」（The Last of Us）入圍劇情類最佳男主角的智利裔美國男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）身穿米白色雙排扣西裝、佩戴太陽眼鏡現身，蓄著適度鬍渣，展現酷勁型男風範。

憑藉Apple TV+職場科幻驚悚影集「人生切割術」（Severance）入圍的英國女星關朵琳克莉絲蒂（Gwendoline Christie），則穿著合身的淡色Tom Ford西裝，髮型俐落後梳，展現戲劇張力。

以「人生切割術」獲頒劇情類最佳男配角的特拉梅爾蒂爾曼（Tramell Tillman）同樣穿著白色西裝，搭配閃亮胸針，優雅十足。

●秋日色調

與大部分好萊塢頒獎典禮不同，艾美獎並非冬季舉辦，而是在秋初，因此紅毯上色彩搭配充滿秋意。

奧斯卡得主凱西貝茲（Kathy Bates）是今年少數來自主流電視頻道的入圍者，憑藉哥倫比亞廣播公司（CBS）「老練律師」（Matlock）角逐劇情類最佳女主角的她，身穿棕色及地長禮服，長袖設計加上垂墜上身，氣勢不凡。

以諷刺喜劇「片廠風雲」（The Studio）奪下喜劇類最佳男主角的塞斯羅根（Seth Rogen），則穿著鐵銹色絲絨晚禮服，風格獨具。

●芭比粉熱潮延燒

而今日紅毯最吸睛的造型，當屬BLACKPINK團員Lisa。參演HBO Max「白蓮花大飯店」（The White Lotus）的她，以一襲粉紅色露肩禮服俏麗登場，前短後長設計，修長美腿一覽無遺。