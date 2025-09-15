艾美獎｜最佳女配角得獎感言辱罵美國移民局 聲援巴勒斯坦｜Yahoo

Hannah Einbinder 憑《Hacks》奪得最佳女配角。(Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】在民主自由的國度，重要的演藝專業頒獎禮上，總是少不了政治嘲諷或理念表態。美國洛衫磯時間周日晚上（14 日）舉行的第 77 屆艾美獎，漢娜恩賓達（Hannah Einbinder）憑《職業槍手》(Hacks）奪得喜劇類最佳女配角，她在領獎時發表感言，公開辱罵美國移民及海關執法局（ICE），並聲援巴勒斯坦。

「Fxxk ICE. And free Palestine.」

現年 30 歲的漢娜恩賓達首次獲艾美獎殊榮，過往曾不止一次獲得提名但均告落敗。她在頒獎台上說，自已曾經堅持其個人觀點 - 繼續落選其實更有型。不過今次贏了，同樣有型。其後她感謝劇集《職業槍手》的創作團隊，形容他們是自己的朋友與家人，在每方面都改變了她的人生。

她特別感謝同憑《職業槍手》奪得視后的 Jean Smart，形容她就像太陽，自己站在其身旁就感覺溫暖。發表感言期間，漢娜恩賓達一度激動落淚。感言以幾句口號結束：「Finally, I just want to say, go birds. Fxxk ICE. And free Palestine. Thank you.」

Go Birds 是美式足球隊費城老鷹球迷愛用作支持球隊或打招呼的口號，漢娜恩賓達本身是老鷹球迷。根據 Facebook 專頁 Meanwhile in Philly 解釋，Go Birds 除了解作「你好」、「再見」或「與你同在」之外，也含有「他媽的，衝吧」的意思；無論在婚禮、葬禮甚至法庭聆訊上，都有人使用這個潮語。

「把猶太人與以色列政權區分來是身為猶太人的義務」

漢娜恩賓達是位性別酷兒，同時是猶太人。自以巴衝突爆發以來，她一直不避諱公開批評以色列，並支持巴勒斯坦。她在領獎後受訪時解釋，在感言中提及巴勒斯坦很重要，形容這是她內心很珍視的議題。她說：「我有朋友身在加沙前線工作，負責照顧孕婦及學童，以及在難民營設立學校。」

她續說：「基於很多原因，我覺得把猶太人與以色列政權區分來是身為猶太人的義務，杯葛是一種向權力施壓的有效工具，支持巴勒斯坦的電影工作者並不杯葛個人，而是杯葛直接同謀種族清洗的機構。」

美國移民及海關執法局（ICE）自特朗普上任以來，一直以強硬手段對付支持巴勒斯坦的非美國公民。截至今年三月，全美各大學最少有五名非白人學生或學者被 ICE 拘捕、警告遞解出境或取消簽證。其中哥倫比亞大學畢業生 Mahmoud Khalil 就在今年三月被 ICE 拘捕，理由是配合特朗普禁止反猶太主義的行政命令，而 Khalil 曾於 2024 年在校園參與支持巴勒斯坦示威。