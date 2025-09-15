艾美獎2025｜「紅地毯高材生」盤點：BLACKPINK Lisa甜辣粉紅芭比造型、性感尤物Sydney Sweeney鮮紅低胸拖尾裙亮相

銀債開售｜專家建議抽 30 手
艾美獎2025｜影視界盛事「第77屆艾美獎」來了，來看一眾明星的紅地毯造型。今年都有不少「紅地毯高材生」，從頒獎到得獎者都有很多養眼造型，一起來看2025艾美獎紅地毯造型！
Sydney Sweeney
新生代性感尤物Sydney Sweeney以一襲Oscar de la Renta鮮紅低胸拖尾裙火辣亮相，那120卡鑽飾頸鏈、30卡梨型鑽耳環，還有25卡鑽戒閃到不行，都是來自Lorraine Schwartz。她擔任頒獎嘉賓，給了年輕演員Owen Cooper第一個艾美獎。
BLACKPINK Lisa
說到辣，「辣莉莎」BLACKPINK Lalisa也到了現場，憑著HBO劇《白蓮花大飯店》參與盛會。Lisa穿起Leve Couture的粉紅晚裝營造很美的線條，加上名貴的Bulgari珠寶，既甜又辣很適合Lisa的個性。
Cate Blanchett
剛成為UNIQLO品牌大使的Cate Blanchett，一身Armani Privé FW25 Deep V黑色連身褲裝，俐落有型。
Jenna Ortega
一向大膽嘗試不同時尚服飾的「Wednesday」Jenna Ortega，把以寶石飾物弄成的Givenchy AW25晚裝披在身上，加上暗黑系妝容，盡顯怪奇美。
Owen Cooper
15歲就憑Netflix《混沌少年時》奪了今屆「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」的Owen Cooper，成為此獎項最年輕的得獎者。一身黑色禮服，不配西裝外套，反而穿起Zip-up設計的黑色外套，大方得來又配合他的年紀，要成為時尚寵兒指日可待了！
Erin Doherty
《混沌少年時》同劇演員Erin Doherty也奪了「迷你劇或選集或電影最佳女配角獎」，她的純黑晚裝是來自Louis Vuitton，簡約又奢華，版型也有氣勢，很好看的晚裝。
Selena Gomez
「待嫁新娘」Selena Gomez狀態大勇，穿起Louis Vuitton紅色晚裝與未婚夫Benny Blanco甜蜜亮相。容光煥發的Selena戴起Tiffany & Co.的珠寶，配搭俐落的馬尾髮型，美麗動人。
Pedro Pascal
Pedro Pascal沒有放過大家的鏡頭，以一身Celine的白色西裝禮服亮相，整個「鑽石黃老五」的姿勢來到現場，還戴起一副太陽眼鏡，是要迷倒全場的意思嗎？
頒獎盛事：
康城影展「靚到發光」女明星紅地毯造型盤點：「被Gucci寵幸的女人」Dakota Johnson、「Boucheron公主」韓韶禧
金像獎2025紅地毯最靚造型Best Dress精選定時更新
