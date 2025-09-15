焦點

銀債開售｜專家建議抽 30 手

艾美獎2025｜「紅地毯高材生」盤點：BLACKPINK Lisa甜辣粉紅芭比造型、性感尤物Sydney Sweeney鮮紅低胸拖尾裙亮相

艾美獎2025｜影視界盛事「第77屆艾美獎」來了，來看一眾明星的紅地毯造型。今年都有不少「紅地毯高材生」，從頒獎到得獎者都有很多養眼造型，一起來看2025艾美獎紅地毯造型！

Sydney Sweeney

新生代性感尤物Sydney Sweeney以一襲Oscar de la Renta鮮紅低胸拖尾裙火辣亮相，那120卡鑽飾頸鏈、30卡梨型鑽耳環，還有25卡鑽戒閃到不行，都是來自Lorraine Schwartz。她擔任頒獎嘉賓，給了年輕演員Owen Cooper第一個艾美獎。

廣告
（Getty Images）
Getty Images
（Getty Images）
（Getty Images）

BLACKPINK Lisa

說到辣，「辣莉莎」BLACKPINK Lalisa也到了現場，憑著HBO劇《白蓮花大飯店》參與盛會。Lisa穿起Leve Couture的粉紅晚裝營造很美的線條，加上名貴的Bulgari珠寶，既甜又辣很適合Lisa的個性。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Cate Blanchett

剛成為UNIQLO品牌大使的Cate Blanchett，一身Armani Privé FW25 Deep V黑色連身褲裝，俐落有型。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Jenna Ortega

一向大膽嘗試不同時尚服飾的「Wednesday」Jenna Ortega，把以寶石飾物弄成的Givenchy AW25晚裝披在身上，加上暗黑系妝容，盡顯怪奇美。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Owen Cooper

15歲就憑Netflix《混沌少年時》奪了今屆「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」的Owen Cooper，成為此獎項最年輕的得獎者。一身黑色禮服，不配西裝外套，反而穿起Zip-up設計的黑色外套，大方得來又配合他的年紀，要成為時尚寵兒指日可待了！

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Erin Doherty

《混沌少年時》同劇演員Erin Doherty也奪了「迷你劇或選集或電影最佳女配角獎」，她的純黑晚裝是來自Louis Vuitton，簡約又奢華，版型也有氣勢，很好看的晚裝。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Selena Gomez

「待嫁新娘」Selena Gomez狀態大勇，穿起Louis Vuitton紅色晚裝與未婚夫Benny Blanco甜蜜亮相。容光煥發的Selena戴起Tiffany & Co.的珠寶，配搭俐落的馬尾髮型，美麗動人。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Pedro Pascal

Pedro Pascal沒有放過大家的鏡頭，以一身Celine的白色西裝禮服亮相，整個「鑽石黃老五」的姿勢來到現場，還戴起一副太陽眼鏡，是要迷倒全場的意思嗎？

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

