艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？
Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）成為大贏家奪得6個獎項，當中3位主要演員都奪獎了，包括首次拍劇的小演員Owen Cooper，以15歲的姿態奪得「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，同劇的Stephen Graham以及Erin Doherty也分別奪得最佳男主角及女配角。
Owen Cooper領獎時也分享：「站在這裡真是太不真實了。老實說，當我幾年前開始上這些戲劇課時，根本沒想到自己會來到美國，更別說站在這裡了」、「我認為今晚證明了，如果你用心聽、專注並勇敢走出舒適圈，你可以實現人生中的任何目標。 3年前的我什麼也不是，而現在我站在這裡。 」
還未認識Owen Cooper嗎？先來認識他所參與的Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence），上架數天即衝上熱播劇Top3，被譽為這陣子的熱播神劇。其少年犯罪心理主題引人入勝，加上每集近50分鐘的片集都是以一鏡到底模式拍攝，IMDb分數8.4/10、爛蕃茄拍數98%，在Threads上的討論度非常高。
演繹《混沌少年時》13歲男主角Jamie，正是Owen Cooper。他首次演戲就演「一鏡到底」，而且情緒轉換亦很流利自然，令觀眾大讚他為「天才童星」。
2009年12月5日出生的Owen Cooper，生於英國沃靈頓，媽媽是一位護理師，爸爸則從事IT行業，家中最小的他有兩位哥哥。在演戲之前，Owen Cooper是沃靈頓賴蘭茲U15隊的成員，夢想是成為一位職業足球員，而每星期他都會去參加演藝興趣班。沒想到他第一部演出的Netflix劇集就如此有爆發力，他有透露，喜歡Tom Holland，受到他的啟發，特別是2012年的《浩劫奇蹟》，令他想成為一位跟Tom Holland一樣具影響力的演員。
同劇演員Erin Doherty也奪了「迷你劇或選集或電影最佳女配角獎」，她也不下數次分享她這次拍攝也受到了很多Owen Cooper的啟發，他所給的反應與情緒讓Erin Doherty更能發揮真摯感情張力。
大家都很期待這位小演員日後的演出，《混沌少年時》第二季亦有待拍。現在可以確定的是Owen Cooper會拍攝《咆哮山莊》，戲中演員有Margot Robbie與Jocab Elordi，期待他的演出吧！
