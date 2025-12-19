lululemon年末大減價低至3折
《艾蜜莉在巴黎》羅馬篇開跑、狂曬經典Baguette！FENDI再推限定款美到必收
每一季開播都能立刻洗版社群的《艾蜜莉在巴黎》，早就不只是影集，更是時尚迷的年度大事。從巴黎街頭的繽紛穿搭到名牌包款輪番上陣，由莉莉柯林斯(Lily Collins)飾演的Emily Cooper、衣櫥就是一部行走的流行百科。如今第五季正式上線，劇情與時尚同步升級，女主角不只換了新心境，還展開全新的「羅馬篇章」，讓粉絲期待值直接拉滿。
在第五季裡，Emily多次背上FENDI經典Baguette，穿梭於羅馬街頭，場景更橫跨 FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana 與 Palazzo FENDI 旗艦店，時尚與劇情無縫接軌。對粉絲來說，這不只是一個包，而是一段屬於《艾蜜莉在巴黎》的浪漫延伸。
而FENDI也隆重加入這場浪漫冒險，正式推出限定膠囊系列，與影集第五季同步全球亮相。這次系列設計聚焦在品牌最具代表性的包款，包含兩款 Baguette 與一款Peekaboo，完全命中影迷與時尚控的收藏雷達。整體靈感來自影集輕快、優雅又帶點都會俏皮的氛圍，就像Emily本人，看似隨性卻處處精心。
包款最大亮點在於細節。系列選用具有層次感的掛毯效果布料，呈現專屬的 FENDIDots 圖騰，將經典 FF 標誌與 Art Deco 風格圓點巧妙融合，復古中又帶點現代感。配色同樣討喜，從棕色搭粉色、到鴿灰配薄荷綠，撞色設計活潑卻不浮誇，每一款都自帶時髦濾鏡的高存在感，還附上專屬標籤，收藏價值飆破天花板。
看更多 CTWANT 文章
白色控必看！2026年度Pantone色「雲舞白」必收清單：大衣、毛衣到平底鞋，一秒高級
編輯私心推！PUMA巧克力棕賽車鞋時髦破表…Rina同框愛貓上腳FILA緞帶老爹鞋、甜炸貓奴心
JESSICA性感美背一轉身就犯規！私服高級鬆弛，這單品百搭不搶戲、天天穿都不膩
其他人也在看
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 2 小時前
陳曉華專注工作 不舒服的事不要做
【on.cc東網專訊】藝人陳曉華在剛播完出的無綫台慶劇《新聞女王2》中扮演唐芷瑤，角色無是生非，相當乞人憎。雖然角色並不討好，但卻令觀眾留下印象，劇集完滿結束，她在社交網總結，分享今次演繹角色的領悟。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
李昭南出席記招後被一男士強行擁抱 出PO還原事件：合照唔好咁衝動
現年36歲Mishy李昭南，2016年當選「全美華埠小姐」第二公主，之後就加入ViuTV擔任主持及拍劇工作。噚日（18日）李昭南出席ViuTV劇集《存酒人》記者招待會，事後佢喺Threads出PO詳細交代一件令佢唔舒服嘅合照事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在
現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽嘅Angelababy一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱慧敏一家為愛女Shera迎接2歲生日 一對可愛子女萌爆搶Fo
朱慧敏（Queenie）與醫生丈夫婚後育有一對子女，最近為愛女SheRa慶祝2歲生日，並分享慶生影片，囡囡SheRa和囝囝Aten都又乖又可愛！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
專訪｜蝦頭自揭「I到爆」與形象有出入 黃智雯曾與老公多磨擦靠修煉變和諧
黃智雯近年轉戰舞台劇非常成功，即將又有新作《天下無不西之閨蜜》，更與楊詩敏（蝦頭）雙雙飾演婚女子，上演各種明爭暗鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
61歲尹天照拍探店片 雙下巴眼袋盡顯 大排檔食雞屁股極麻甩
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，成為「亞視神劇」之餘更令飾演馬小玲嘅萬綺雯同況天佑嘅尹天照因而走紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情
愛情劇的浪漫引人浮想，因此媒體和公眾得悉韓劇《愛的迫降》男女主角、玄彬與孫藝珍因戲結緣及成婚，無不為兩人感到欣 […] The post 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 first appeared on OLO. 這篇文章 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 23 小時前
陳詠詩生日與男友放閃 幾乎咀到巴黎鐵塔反轉再反轉
應屆港姐冠軍陳詠詩早在參選港姐前期，已將社交網上的性感泳衣照及與男友Martin的合照刪除，不過當選冠軍後隨即被網民起底，而她與男友於泰國鴛鴦戲水的激吻片段亦流出，事後她就回應指不是負面事，又大方表示如果大家想看多一點，可以直接給大家看。上月她突然公開與男友的甜蜜合照，亦是她首次公開男友正面照，大方放閃！日前她迎來27歲生日，獲男友送上大紮鮮花，兩人更咀嘴放閃，實行任你睇到夠！東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
專訪｜Gin Lee李幸倪曾兩度想退出樂壇 剖白將戀情低調原因：尊重對方
Gin Lee李幸倪，在2025年有一個更不同的面貌。首先她擔任《全民造星VI》導師，獲大讚溫柔又活潑，告別一直「悶」的刻板印象Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新木優子秘戀中島裕翔半同居 傳元旦閃婚
【on.cc東網專訊】日本女星新木優子，入行多年來形象健康。幾近零緋聞的她，今日(19日)驚爆暗撻多次合作的男團Hey!Say!JUMP前成員中島裕翔，秘密發展地下情長達3年。優子今年初更為男友搬屋過着半同居生活，更傳好事近，有望在元旦嫁人！東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
Polo Ralph Lauren低至3折！「人間Polo」Sana、舒華代言，麻花背心冷衫$842起
Polo Ralph Lauren作為美式經典時尚的代表品牌，以優雅休閒的設計風格聞名全球。其標誌性的Polo恤與簡約剪裁，長年深受明星與潮人喜愛。 想入手經典Polo Ralph Lauren單品的好時機來了！NET-A-PORTER推出限時優惠，低至3折即可帶走精選Polo服飾，連「人間Polo」Sana與Krystal都愛穿的麻花單品，背心冷衫低至$842。高質感設計搭配親民價，絕對是時尚迷和潮人們不能錯過的入手機會。Yahoo Style HK ・ 1 天前
不倫雙重爆雷後代言全滅！ 永野芽郁清純標籤撕裂！
哇，日本演藝圈這年頭真熱鬧，永野芽郁這位從NHK晨間劇竄紅的清新女孩，2025年卻因田中圭不倫疑雲和坂口健太郎三角關係報導，形象像過山車般下滑。Japhub日本集合 ・ 1 天前