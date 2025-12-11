「艾蜜莉」莉莉哥連斯上清談節目見偶像即激動爆喊

【Now Sports】NBA老將基斯保羅上周在作客比賽途中，被洛杉磯快艇送回家，並且剔出參賽名單，對於這個突如其來的轉變，該「神級控衛」稱只是淡然面對，沒有甚麼可投訴。基斯保羅（Chris Paul）在最近一個贊助商宣傳訪問中，主動提及這次事件，指自己已經回家後，心裡感到平靜。「老實說，我已在家中，女兒昨日參予試練，我的外甥剛完成籃球比賽，而兒子12號亦有比賽參予，我對一切都處之泰然。我期待未來擔任小角色的機會，不論在那個崗位上。」基斯保羅今年7月時與快艇簽下1年合約，亦表明今季會是他在NBA最後一個球季，之後便退役，而他於本月15日後，快艇便可試探將其交易的可能性。

now.com 體育 ・ 21 小時前