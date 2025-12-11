專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
「艾蜜莉」莉莉哥連斯上清談節目見偶像即激動爆喊
【on.cc東網專訊】由英國女星莉莉哥連斯（Lily Collins）主演的人氣劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）新一季即將於本月18日推出，而她日前就亮相美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目宣傳新劇，期間她更因為見到偶像而激動落淚。
Jimmy於節目中提及莉莉的新bob頭髮型，並指令他想起90年代英國女子組合辣妹（Spice Girls）的成員「碧咸嫂」Victoria都有個差不多的髮型，更拎出2人照片對證。之後Jimmy問她有沒有曾經與Victoria見過面，隨即邀請Victoria出場，2人一見面即時擺出辣妹的招牌勝利手勢，之後擁抱時更搞到莉莉落淚。她們坐低受訪時莉莉見到偶像即時驚到口窒窒，十分可愛！
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因
73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 23 小時前
向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓
現年76歲的香港影壇大亨、中國星集團主席向華強，縱橫娛樂圈數十載，一手捧紅周潤發、李連杰、劉德華、周星馳等無數巨星，惟日前他在社交平台罕有剖白心聲Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 21 小時前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 1 天前
痛哭喊演藝圈很恐怖！向佐遭疑要退圈
[NOWnews今日新聞]香港星二代藝人向佐是香港電影大亨向華強與陳嵐（向太）的大兒子，但不料從小就在演藝圈的他，近日登上中國紀錄片《尋真之地》時，突然崩潰落淚，痛哭喊演藝圈的人很恐怖，「我不想變複雜...今日新聞 娛樂 ・ 21 小時前
黃子雄街頭代友截車盡顯風度 網友讚嘆上等人氣場「他演不了窮人」
曾經係TVB「御用有錢人」嘅黃子雄Geoff，最近被網民街頭偶遇，提到佢當時幫朋友截車過馬路，認為Geoff好有風度。發文者更大嘆「都說他和王敏德一樣，戲裡演不了窮人！」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好
內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
KOL雪兒花火祭風波意外揭與霍哥戀情 網民質疑出軌 親回：已經分開與分居
KOL雪兒日前被指於日本熱海花火祭企起身打燈打卡影響其他人觀賞煙花，更被指「影衰香港人」，掀起風波。除事件本身掀起爭議外，雪兒更意外被爆出與前微辣成員霍哥戀情，甚至爆出雪兒其實早已成婚，因此今次被爆與霍哥同遊外地，親密舉動再陷出軌「派帽」風波，今日（10日）雪兒再於社交平台發文道歉，兼解釋自身感情狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「我最喜愛的歌曲」十五強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於 12 月 8日中午 12 時正式展開，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903 專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。投票截至 12 月 10 日中午 12 時，十五強走勢如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
F奶瑤瑤耍心機露線頭 邪惡視角施誘惑
【on.cc東網專訊】台灣性感網紅瑤瑤（黃喬歆）出名身材火辣，活躍於社交網的她，不時分享性感靚相益街坊，備受網民喜愛。日前她晒出惹火自拍，邪惡視角睇到粉絲噴晒鼻血，相中她坐在鏡子前自拍，雖然身穿長袖外套，但她耍心機將拉鏈拉下，露出渾圓半球及線頭。而另一張相，她蹲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
驅魔龍族馬小玲｜電影捨棄院線上映 吳千語黃宗澤擔正 萬綺雯友情演出
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」；當中，飾演「馬小玲」嘅萬綺雯（蚊蚊）亦因而走紅。早喺2022年，有消息傳出將會翻拍成電影，由萬綺雯老公陳十三擔綱監制。不過，近日，愛奇藝正式宣布電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》將於12月11日上架，捨棄院線上映，直接登陸平台。演員陣容包括吳千語、黃宗澤、蔡潔、呂良偉、岑珈其、蘇麗珊、吳啟洋、廖子妤、劉心悠、謝雪心、朱柏康、黃文慧、郭柏妍等等。 另外，最令人期待嘅就係萬綺雯將會友情演出，飾演「馬丹娜」一角，讓粉絲興奮不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？ 張文傑跑太快提議遷就 鎮宇：X你老味，咁樣同前輩講嘢？
麥兆輝執導的《內幕》，由郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信主演。郭富城飾演查案正義律師、吳鎮宇則是個「甩甩漏漏」的警察，吳鎮宇更笑指Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
松浦亜弥生完娃神隱十幾年！ 短髮回歸讓全日本懷舊發作！
說真的，看到松浦亜弥的名字，腦袋還是自動播放「♪ピーチピンクの片想い～」的洗腦旋律。Japhub日本集合 ・ 32 分鐘前
被剔出快艇名單 CP3淡然面對
【Now Sports】NBA老將基斯保羅上周在作客比賽途中，被洛杉磯快艇送回家，並且剔出參賽名單，對於這個突如其來的轉變，該「神級控衛」稱只是淡然面對，沒有甚麼可投訴。基斯保羅（Chris Paul）在最近一個贊助商宣傳訪問中，主動提及這次事件，指自己已經回家後，心裡感到平靜。「老實說，我已在家中，女兒昨日參予試練，我的外甥剛完成籃球比賽，而兒子12號亦有比賽參予，我對一切都處之泰然。我期待未來擔任小角色的機會，不論在那個崗位上。」基斯保羅今年7月時與快艇簽下1年合約，亦表明今季會是他在NBA最後一個球季，之後便退役，而他於本月15日後，快艇便可試探將其交易的可能性。now.com 體育 ・ 21 小時前
張家輝入圍《勁爆》男歌手硬撼張敬軒姜濤 網民：樂壇欠家輝一個交代！
【on.cc東網專訊】《新城勁爆頒獎禮2025》將於本月27日假灣仔會展舉行，今年8大獎項候選名單已於本月1日中午正式公開，經過一星期激烈戰況，首輪網民心水走勢終於揭曉。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮娛糧︱谷婭溦向黃宗澤李施嬅請教 脫離「小學雞」演技
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》中，飾演實習生「小天」的谷婭溦，戴上眼鏡造型帶點傻勁，更被封為電視台SNK的「新晉Stupid」，自知演戲經驗尚淺，所以在片場等埋位時，就努力爭取向前輩黃宗澤及李施嬅求請教的機會，望盡快脫離演技「小學雞」的界別，而在東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前