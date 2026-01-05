芋圓食譜｜桃膠紅棗芋圓

2026年1月5日週一 下午3:37

天氣越來越冷，不妨試下整桃膠紅棗芋圓，製作上添加了桃膠、蓮子、百合及紅棗和芋圓丸子，顏色七彩繽紛，錦上添花，祝願大家團團圓圓！

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

芋圓丸子 1 包

桃膠 15克

紅棗 8粒

乾蓮子 12粒

新鮮百合 40克

冰糖 約60克

水 約600克





作法:

1 ： 預早一日浸發桃膠，一般浸發時間10小時以上，視乎桃膠本身浸泡效果而決定，之後揀出雜質，沖洗乾淨，隔水盛起





2 ：紅棗和乾蓮子浸軟，紅棗去核，蓮子如有蓮子芯，請挑走蓮子芯，鮮百合逐片沖洗乾淨備用



3 ：鍋注入清水，加上冰糖，甜度隨自己喜歡，冰糖可加可減



4 ：冰糖溶化後加入桃膠、蓮子，煲半小時



5 ：半小時後加入鮮百合，同步煮芋湯圓，鮮百合烹調時間約10分鐘



6 ：煮芋圓小丸子方法跟包裝指示，當芋圓小丸子浮起，隔水盛起



7 ：芋圓小丸放入桃膠糖水，糖水翻滾後，即完成。

