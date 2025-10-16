糯米糍食譜｜芒果糯米糍

最近愛文芒當造，最岩用黎做芒果糯米糍?放一晚，第二日都一樣咁煙韌架? 更多食譜分享: ?Facebook page: https://www.facebook.com/cookandbakeladyy ?Instagram: https://www.instagram.com/cookandbakelady 喜歡請follow我FB & IG?

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 7-8人



食材

糯米粉 90g

粟粉 10g

糖霜 20g

椰奶 150g

愛文芒 2個





作法:

1 ：

把材料糯米粉、粟粉、糖霜及椰奶混合攪拌至無粉粒

2 ：

芒果切開去皮取出

3 ：

在方形盤上掃上少量油

4 ：



把1塊外皮平放在保鮮紙上，包入芒果

7 ：

把少量糯米粉炒熟

8 ：

包好的糯米糍沾上熟糯米粉，放入雪櫃一晚

