糯米糍食譜｜芒果糯米糍
最近愛文芒當造，最岩用黎做芒果糯米糍?放一晚，第二日都一樣咁煙韌架?
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 7-8人
食材
糯米粉 90g
粟粉 10g
糖霜 20g
椰奶 150g
愛文芒 2個
作法:
1 ：
把材料糯米粉、粟粉、糖霜及椰奶混合攪拌至無粉粒
2 ：
芒果切開去皮取出
3 ：
在方形盤上掃上少量油
4 ：
把1塊外皮平放在保鮮紙上，包入芒果
7 ：
把少量糯米粉炒熟
8 ：
包好的糯米糍沾上熟糯米粉，放入雪櫃一晚
