甜品食譜｜芒果鮮奶椰汁糕

夏天日日keep住30度UP，出街一陣都已經想返屋企嘆冷氣? 呢個時候來個涼浸浸的甜品簡直是夏天的救星—芒果鮮奶椰汁糕！芒果是夏天最適合食的水果，淡淡芒果肉配上鮮奶和椰汁糕，吃起來相當有口感！簡易做法，作為消暑小食合適不過！

製作時間: 1小時以上

份量人數: 1-2人



食材

椰漿 600毫升

鮮奶 600毫升

水 200毫升

魚膠粉 70克

芒果 3個





作法:

1 ：

把芒果切粒

2 ：

將鮮奶，椰漿及水混合

3 ：

魚膠粉用約300ML熱水煮溶備用

4 ：

放涼後混合鮮奶同椰漿

5 ：

加入切好的芒果粒到鮮奶椰漿內

6 ：

倒入容器內

7 ：

放入雪櫃，冷藏4小時以上

8 ：

脫模，切合適大小即可





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51279

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com