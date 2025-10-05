芝加哥局勢升溫 川普批准派國民兵進駐

（法新社華盛頓5日電） 伊利諾州芝加哥聯邦探員朝疑似持槍的駕駛人開槍後，美國總統川普（Donald Trump）隨後批准在當地部署軍隊。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示，川普已下令派遣300名國民兵前往芝加哥（Chicago），負責保護聯邦官員及相關設施。共和黨籍的川普連續多週表示將不顧當地執政官員的意願，派兵進入芝加哥，如今說到做到。

傑克森說：「總統川普絕不會對困擾美國城市的無法無天現象視而不見。」

至於芝加哥的槍擊事件，美國國土安全部（DHS）表示，事發在今天上午，當時探員「被10輛汽車包圍」。

國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）在聲明中表示：「在衝撞執法人員車輛的駕駛人之中，其中1人持有半自動武器。」

她說： 「執法人員被迫開槍自衛，對一名持槍美國公民射擊。」

法新社無法獨立查證國土安全部提供的相關說法。

國土安全部表示，這名駕駛人後來自行開車前往醫院治療傷口。

麥勞夫林並指控芝加哥警方「離開案發現場」，員警拒絕「協助我們控管現場秩序」。

芝加哥警方則對當地媒體福斯32台（Fox 32）表示，員警有到場回應通知，但警方「未涉入本案，相關調查由聯邦單位進行」。