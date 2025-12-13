「🧀芝士忌廉焗🥔薯茸」 阿女的下午茶，tea time喇😋😋 用蒸煮攪拌機蒸薯仔同打成薯茸，蒸煮攪拌一機過，超方便呀✌️✌️ 成品看得見的幼滑，嘩......d芝士勁拉絲，好吸引呀🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BWVh5WaUx/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

薯仔 180 g

芝士碎 適量

淡忌廉 24 ml

牛油 10 g

鹽 1.5 g

黑椒碎 適量



作法:

1. 薯仔去皮，洗淨，切小塊，蒸熟，加入鹽、牛油和淡忌廉（需趁熱），用攪拌機打成幼滑薯茸 2. 再加入黑椒碎，拌勻

1. 最後，在薯茸上均勻的灑上適量的芝士碎

1. 預熱5分鐘（180°），放中層，焗約12-15分鐘至芝士碎融化，然後再焗2-3分鐘（220°；調高溫度上色）至表面呈金黃色，即可

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56388

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com