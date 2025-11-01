🎃萬聖節🎃系列之 「🧀芝士流心Oreo慕絲蛋糕」 萬聖節最後1個應節甜點✌️✌️ 紅黑配搭係萬聖節的經典主題，以Oreo餅底同Oreo慕絲配上加左食用紅色色素的芝士流心同忌廉唧花，再加少少萬聖節的裝飾，營造出神秘又吸睛的視覺效果😍😍 整流心的成品最期待就係切開的時候，睇到d流心餡流出黎，嘩......好治癒呀！！ 不過，今次的芝士流心餡原本想有如血漿的效果，諗住扮流血，但要做到血紅色要落太多色素，我重手唔到，所以......唔太似血漿，無論係顏色同流動的狀態都有d不似預期😅😅 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1CoyZ4TQLj/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

Oreo夾心餅乾 5塊



餅底

Oreo餅乾 10塊

牛油 12 g



芝士流心餡

忌廉芝士 25 g

淡忌廉 25 ml

鮮奶 12.5 ml

煉奶 14 g

紅色食用色素 適量



慕絲層

Oreo夾心餅乾 70 g

淡忌廉 154 ml

鮮奶 64 ml

糖 9.5 g

魚膠粉 4.3 g



忌廉唧花裝飾（約70 g）

忌廉芝士 32.5 g

淡忌廉 32.5 ml

糖 6.5 g

紅色食用色素 適量



食譜份量

3吋慕絲圈 2個





作法:

1 ：

1. 先將Oreo餅乾分開成10塊餅乾及夾心內餡

2 ：

餅底： 1. 先將Oreo餅乾打碎成幼沙狀 2. 牛油加熱至溶化成牛油溶液（可用微波爐加熱），加入Oreo幼沙狀餅碎，拌勻 3. 然後放入慕絲圈，平均壓實成餅底，放進冰格冷凍至凝結，備用

芝士流心餡： 1. 將淡忌廉和鮮奶加熱（可用微波爐加熱），加入煉奶，攪拌至煉奶完全溶解，備用 2. 將忌廉芝士（忌廉芝士先放室溫軟化）攪拌成幼滑忌廉狀 3. 再加入忌廉鮮奶（分4-5次，每次加入忌廉鮮奶後，必需攪拌至完全混合，才可再次加入忌廉鮮奶；否則忌廉芝士容易起顆粒）攪拌至混合均勻（呈現順滑光澤的狀態；如有少許顆粒，可將流心餡過箍） 4. 最後，加入適量的紅色食用色素調成紅色 5. 然後倒入模具中（先舖上保鮮紙；模具需比蛋糕模小1.5倍），放進冰格冷凍，備用

5 ：

慕絲層： 1. 魚膠粉加入鮮奶中（22 ml；拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解 2. 先將Oreo餅乾（70 g）打碎，備用 3. 將鮮奶（42 ml）用微波爐加熱10秒至微暖 4. 加入已溶解的魚膠粉，攪拌至完全均勻，放涼，備用

6 ：

1. 淡忌廉加入糖，用電動打蛋器以「5 檔」打至7成企身（即中性發泡，拿起打蛋器尾巴呈現彎曲的狀態；打發時間約1-1.5分鐘；不時留意忌廉的變化，打至有紋路就要加倍留意，如打得太耐會唔夠滑，過度打發亦會使忌廉油水分離，變成牛油狀，若出現此情況，可加2湯匙未打發的忌廉手打至回復正常）

1. 加入Oreo餅碎，攪拌至完全均勻 2. 最後，加入已混合鮮奶的魚膠粉，充分拌勻成Oreo慕絲

8 ：

1. 先將2／3的慕絲倒在已凝結成形的餅底上，然後將已結凍的芝士流心餡放在慕絲中間部份（流心餡與模具之間必需留位，不能太貼近模具邊緣，否則切開慕絲蛋糕時，流心餡會因太貼近蛋糕邊位而容易流出），輕輕按壓使芝士流心餡和慕絲成同一水平的高度（作用將慕絲推向邊緣位置，固定流心餡在蛋糕中心位置）

9 ：

1. 最後，慢慢倒入剩下的慕絲，再輕輕搖晃使慕絲表面平整／用抹刀抹平表面 2. 蓋上保鮮紙，放進雪櫃冷藏至少3小時至凝固 3. 食用前從雪櫃取出，用熱毛巾包圍蛋糕模外圍約30秒（令蛋糕外圍軟化），即可輕易將蛋糕脫模

10 ：

忌廉唧花裝飾（約70 g）： 1. 將忌廉芝士（先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）加入糖，攪拌成軟滑忌廉狀，然後加入適量的紅色食用色素調成紅色，備用

11 ：

1. 淡忌廉加入紅色食用色素，再用電動打蛋器以「5 檔」打至8成企身（即硬性發泡，拿起打蛋器尾巴呈現挺立尖角的狀態；打發時間一共約1-1.5分鐘；不時留意忌廉的變化，打至有紋路就要加倍留意，如打得太耐會唔夠滑，過度打發亦會使忌廉油水分離，變成牛油狀，若出現此情況，可加2湯匙未打發的忌廉手打至回復正常）

1. 加入已攪拌成軟滑忌廉狀的忌廉芝士（分2次），用切拌的方式拌勻至順滑 2. 最後，按個人喜好在蛋糕表面圍邊和中間位置唧滿大小均勻的忌廉唧花作裝飾

