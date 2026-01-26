錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
龍蝦食譜｜芝士白汁龍蝦意粉
相機先食嘅菜式芝士白汁龍蝦意粉一定入圍。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
西澳龍蝦 1斤6兩
蒜蓉 5瓣
無鹽牛油 30克
鹽 少許
淡忌廉 大半碗
鮮奶 大半碗
意粉 半包
粟粉 適量
低筋麵粉 1.5湯匙
馬蘇里拉及車打芝士碎 約半碗（可隨意）
作法:
1 ：
加入忌廉和鮮奶，煮熱後加入龍蝦件炒勻。（如果想多白汁可隨意添加忌廉）
5 ：
當龍蝦件熟透，加入芝士，芝士溶化在白汁中，先盛起芝士白汁龍蝦件，留部份芝士白汁在鑊中，加入意粉同芝士白汁撈勻即可
6 ：
芝士白汁意粉放入大碟中，芝士白汁龍蝦放面，即完成。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52486
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
小食食譜｜煙肉芝心墨魚卷
同朋友開Party，想有啲方便易整嘅香口小食，呢款煙肉芝心墨魚卷就啱晒你。材料全部係超級市場買到，做法又簡單，最正係芝士有流心嘅效果，食落去夠晒惹味，大人同小朋友都讚好食！Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
醉雞食譜｜焗糟鹵醉雞
醉雞食譜｜焗糟鹵醉雞Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
年糕食譜│軟滑靚年糕做法簡易4招 想軟糯不黏口全靠分幾次加糖水
年糕食譜周圍都有，但怎樣的年糕才算完美？一百個人，有一百個各自的喜好。但可以肯定的是，一個靚年糕，軟硬適中，微微黏口，甜得天然等條件，都是靚年糕必備的要素。今日找到廚齡逾四十年的中式糕點大廚周新師傅帶來幾個貼士，教你4招年糕做法，包你做出軟滑不黏口的靚年糕。Yahoo Food ・ 4 小時前
自助餐優惠｜香港必食酒店自助餐排名Top 10！農曆新年主題自助餐買2送2／指定信用卡減$300（每月更新）
自助餐排名十強名單出爐！香港人出名鍾意食自助餐，不少人氣酒店自助餐餐廳都長期爆滿，忠實讀者應該知道Yahoo購物專員不時都會推介各大自助餐優惠，更有不少優惠經常秒速售罄。今次Yahoo購物綜合了Yahoo搜尋引擎的搜尋次數、酒店buffet產品的點擊率、購買率等數據，篩選過去三十日最受歡迎的10間酒店自助餐，今期不少酒店有農曆新年限定主題自助餐，可以book枱食開年飯，KKday部分自助餐用恒生信用卡，付款前輸入優惠碼【HASE300】即可減$300！馬上為大家揭曉最新Yahoo讀者最愛酒店自助餐排名Top 10！Yahoo Food ・ 1 天前
意粉食譜｜菠菜忌廉吞拿魚意粉
呢道菠菜忌廉吞拿魚意粉真係超簡單，只要淥熟意粉，然後就一鑊到底，仲有埋欖橄油、吞拿魚同菠菜，係好健康嘅組合，20分鐘就煮好，無論趕時間又好，打風簡單煮都好，呢個意粉都係美味又健康嘅選擇。Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
賀年食譜｜新年菜idea～ 花開富貴蝦球🌸💯
介紹個簡單新年菜俾大家☺️👍，好睇又好食😋，大人小朋友食完笑蝦蝦，仲有花開富貴嘅意思！Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
三餸一湯食譜│酸辣晚餐！酸菜鴨湯/抱蛋煎餃/麻辣乾鍋蝦/桂花薏米梨水
三餸一湯食譜時間又到！日日煮飯煮到唔知今晚食乜好，不如今晚來點重口味來刺激一下味蕾，酸菜鴨湯輕微的酸味令鴨肉更鮮味，再配一個麻辣乾鍋蝦便更開胃，已經有兩道濃味菜式，那便配個清淡的抱蛋煎餃，再來杯桂花薏米梨水來滋潤一下，即睇如何製作酸辣三餸一湯：Yahoo Food ・ 1 天前
印尼西爪哇豪雨釀山崩 增至17死73失蹤
（法新社雅加達26日電） 印尼西爪哇省（West Java）連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員正動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。救難人員正在這片土石鬆動不穩的地區搜尋失蹤者，他們擔心再次發生山崩。法新社 ・ 15 小時前
葵芳美食｜沖繩過江石燒牛「YAPPARI Steak」登陸香港 $78起歎富士山熔岩石板燒牛板腱
日本過江石燒牛YAPPARI Steak最近進駐葵芳新都會廣場，標榜以富士山熔岩石板燒製肉，而且CP值高，開業不久已經常爆場。Yahoo Food ・ 5 小時前
氣炸南乳雞翼
儲糧必備嘅雞翼，雞翼可以變出多種味道。Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
無水料理食譜│無水蒸雞湯鍋 一個步驟加速蔬菜出汁
最近在 Threads看到不少人分享做無水蒸雞湯鍋，一般建議用鑄鐵鍋，但也有人煲到乾水，實測這個無水蒸雞做法，也不一定要用鑄鐵鍋，但要用質料較厚的鍋比較不易煲乾水。而這個無水做法關鍵在鍋內的水份主要來自蔬果，想菜類易出水，便要加點鹽先把菜軟化。這次實試的份量蒸出150毫升湯汁，用來作湯菜非常鮮甜，即睇如何製作無水蒸雞湯鍋：Yahoo Food ・ 5 小時前
小食食譜｜懷舊龍鬚糖
龍鬚糖的由來 據傳已流傳民間二千年，正德皇帝遊民間時，發現民間竟有此糖，民間稱之為“銀絲糖”，入口極香感到非常特別，因而對此物產生好感，於是下旨帶回宮中，並取名為“龍鬚糖”，及後再傳入民間，亦叫龍鬚糖，也可稱為龍鬚卷，一直流傳，是深受人們喜愛的食品！ 這種以麥芽糖製成的美食，通常是“鮮造鮮吃”，不作儲存。 龍鬚糖這傳統懷舊小吃，又好食，又好玩，你都試吓自己整啦！ 今次我拉出6萬條龍鬚絲，你呢？ 好東西要分享給身邊的朋友啊！Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
重啟5小時警鈴東電煞車！ 控制棒拔出52支輻射疑雲？
這運氣也太背了吧？日本東京電力公司本來高興地宣布柏崎刈羽核電廠6號機重啟，這是自2011年福島核災後，時隔近15年首度復機，結果運轉不到6小時，就出狀況了。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！
這東京的通勤生活本來就夠亂了，沒想到還能更添驚悚！2026年1月23日下午4點多，JR埼京線一輛列車從十條站往赤羽站開去，突然有乘客報警說車內有人拿剪刀亂揮。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
新年到會2026｜低至75折起！新春撈起/金箔鮑魚酥盒/海鮮盆菜/乳豬！5間到會推介+全港免運費
仲煩惱緊新年到會邊間好？我哋為大家精選咗5間各有特色嘅人氣到會外賣公司。無論係想食酒店級嘅鮑魚海鮮盆菜、象徵風生水起嘅撈起、定係脆卜卜嘅燒乳豬，呢5間推介都能夠滿足你！即刻睇下2026年有咩必食推介，提早預訂仲有早鳥優惠添！Yahoo Food ・ 20 小時前
生魚片便宜到當早餐吃！台灣「這小鎮」天天一早就吃，再搭１碗米苔目最道地
位於台東的「成功鎮」是個隱藏版的桃花源小鎮，由於擁有東海岸最大漁港，因此一年四季海鮮、漁獲量豐富，當地的成功市場不僅各攤美食臥虎藏龍，更能在市場中吃到「成功人士」最接地氣、道地的「早餐組合」。當地的道食尚玩家 ・ 20 小時前
氣炸椒鹽豬扒
買了一包荷蘭豬梅扒嫌佢太薄身，唔啱當扒咁鋸，切成一件件整咗一個簡單版椒鹽豬扒。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
關曜儁與周嘉洛吳偉豪齊獲TVB十年金牌 感慨同期僅剩三人珍惜彼此友情
TVB藝員關曜儁剛剛獲得了「服務十周年」紀念金牌，與周嘉洛、吳偉豪同期的他感慨第28期訓練班的同學如今只剩下他們3位，他分享三人昔日的舊合照及最新近照，並表示很珍惜這段長達10年的友誼。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新年好去處｜如心廣場及好運中心「喵來福到開運祭」 設6米高巨型萌喵坐鎮戶外、暢玩開運挑戰｜Yahoo活動街
丙午馬年將至，為迎接福氣盈門、運勢騰飛的新歲，華懋集團旗下8大商場，包括旗艦商場如心廣場、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、元朗順福糧倉、上水名都商場、粉嶺名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，首度與香港人氣藝術家 Bao Ho 攜手於新春期間呈獻 「喵來福到開運祭」 主題活動。一眾可愛趣緻的喵星人化身福運大使，於即日起至3月1日期間驚喜現身如心廣場及好運中心，為全港市民派送新春吉祥祝福，齊齊喜迎福氣滿滿、運轉乾坤的馬年！Yahoo 活動街 ・ 20 小時前
炸雞食譜｜芝心炸雞卷
這道芝心炸雞卷外層酥脆香口，內裡的雞肉和芝士則柔軟而多汁，口感十分豐富，加上雞肉和芝士的味道完美地融合，令人回味無窮。Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前