龍蝦食譜｜芝士白汁龍蝦意粉

龍鬚糖的由來 據傳已流傳民間二千年，正德皇帝遊民間時，發現民間竟有此糖，民間稱之為“銀絲糖”，入口極香感到非常特別，因而對此物產生好感，於是下旨帶回宮中，並取名為“龍鬚糖”，及後再傳入民間，亦叫龍鬚糖，也可稱為龍鬚卷，一直流傳，是深受人們喜愛的食品！ 這種以麥芽糖製成的美食，通常是“鮮造鮮吃”，不作儲存。 龍鬚糖這傳統懷舊小吃，又好食，又好玩，你都試吓自己整啦！ 今次我拉出6萬條龍鬚絲，你呢？ 好東西要分享給身邊的朋友啊！

Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前