渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會
近日麥當勞新推出WOW芫茜醬，網民評價兩極，芫茜醬更在網上引發「玩食物風潮」，即睇內文：
麥當勞近日推出神秘新品「麥樂雞WOW醬」，終於揭曉味道，竟然是芫茜！芫茜向來都係最具爭議嘅食材之一，可以算是愛恨分明的一種食品，早年亦有粉麵店曾推出過芫茜山及芫茜可樂等產品，當時亦有引起「芫茜控間」的熱話。今次麥當勞推出芫茜醬的消息一出，即時在網上引起廣泛討論，更有網民直言，「合理懷疑麥當勞推出臭茜醬目的係分裂社會」。
WOW芫茜醬引爆兩極反應
WOW醬推出前神神秘秘，麥當勞更大搞噱頭叫網民猜味道，最終揭曉竟是芫茜味，消息一出隨即在網上引起熱議。不少「芫茜控」大表支持，「希望WOW醬過兩日可以單嗌」、「正，芫茜味，有冇得4盒都係芫茜」，甚至有人要求老麥將芫茜醬變成常駐。另一邊廂，反對派就毫不留情狠批，「呢啲唔係人人受得到嘅味就早啲單聲唔好扮神秘…」、「合理懷疑推出臭茜醬嘅目的係分裂社會」，有人更揚言「舉報ed」，可見芫茜醬成功挑起味蕾爭議兼自帶宣傳效果。
網民創意食法掀「玩食物風潮」
除了直接配麥樂雞，Threads上不少網民都有發揮香港人的實驗精神，試盡各種奇招。有人將芫茜醬混入粟米杯，大讚此食法香氣撲鼻；有人將芫茜醬塗在漢堡包內，聲稱味道十分配搭。甚至有人大膽將芫茜醬倒入汽水，重現粉麵店傳說中嘅「芫茜可樂」。最有創意的是，有網民將辣椒油加入芫茜醬中，聲稱即刻會變身川菜風味調味料。麥當勞今次推出的WOW醬雖然評價兩極，但已經掀起一股「玩食物風潮」，成功搶盡話題！
圖片來源：麥當勞官網、Threads
