芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
近期香港又再掀起一波芫荽熱潮，就連麥當勞都推出芫荽醬，而燒賣界亦都吹起「芫荽風」，即睇內文：
芫荽向來是飲食分水嶺，有人避之則吉，但對於「芫荽黨」來說，濃烈又獨特的清香簡直係靈魂！近期香港又再掀起一波芫荽熱潮，就連麥當勞都推出芫荽醬，而燒賣界亦都吹起「芫荽風」，由傳統魚肉燒賣進化成芫荽燒賣，更成為燒賣關注組大熱話題。無論堂食定急凍版，重度芫荽黨都可以隨時「解芫癮」，以下就精選4間「燒賣控」熱推的芫荽燒賣，加上兩款急凍芫荽燒賣，等大家隨時隨地都食到。
早間製食廠
早間製食廠位於大埔墟，近期被燒賣關注組熱捧，該店以手工燒賣聞名，招牌 芫荽燒賣可以說是「全荽版」，芫荽餡料十足，關注組成員大讚超重芫荽味，入口味道更是澎湃，「芫荽控」必試！
老虎岩第6座潮式粉麵咖啡
同樣位於大埔的老虎岩， 是一家主打家傳滷水牛腩的潮式粉麵店，除了牛腩出名之外，另外更主打手工燒賣，其中包括人氣之選的芫荽燒賣，曾經一日賣過千粒！芫荽燒賣比例約4成芫荽、6成豬肉，口感軟滑，而且肉質厚實，更提供蒸或炸2款選擇，帶有清新芫荽味道，絕對值得一試！
日昇小食
位於土瓜灣的日昇小食以其韭菜餅、芫荽餅聞名，原來炸芫荽燒賣亦是必試之選！燒賣炸至金黃酥脆，外皮脆而不硬，內餡魚肉混合芫荽香氣，口感彈牙，食落層次突出，適合炸物愛好者！
鴻福堂
在多區均有分店的鴻福堂亦有推出芫荽魚肉燒賣，最近獲大推，網民更笑指是「被低估的燒賣店」！價錢抵食又大粒，芫荽味濃郁，配上辣椒豉油更惹味，平民價錢就食到荽味滿瀉的滋味！
叁拾士多 （急凍芫荽燒賣）
叁拾士多的爆茜魚肉燒賣荽味超重！燒賣無需解凍，隔水蒸15分鐘或用氣炸鍋200℃炸7至9分鐘即可。芫荽份量十足，適合重度芫荽愛好者！
四海魚蛋（急凍芫荽燒賣）
四海魚蛋的芫荽燒賣荽味十足，根據建議蒸透10分鐘口感更佳！其煙韌綿軟的口感加上新鮮芫荽，配上豉油來吃，味道更出眾！
圖片來源：FB@香港燒賣關注組、OpenRice、HKTVMall、叁拾士多網站、鴻福堂網站
