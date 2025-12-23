芬蘭後備役年齡上限延至65歲

（法新社赫爾辛基22日電） 芬蘭今天表示，明年將把後備役年齡上限從60歲提高至65歲，以強化國家軍事準備，因應鄰國俄羅斯構成的任何威脅。

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）表示，這項改革經總統簽署後，將於1月1日生效，未來5年將增加約12.5萬名後備兵力。

哈卡寧在聲明中說：「到2031年，芬蘭的後備軍人數量將達到約100萬人。」

目前芬蘭後備軍人約有90萬人，而這個位於北大西洋公約組織（NATO）東翼的國家戰時可動員兵力為28萬人。

哈卡寧表示：「這項措施以及其他加強國防的行動，表明芬蘭正確保國家安全，無論現在或未來。」

在這個擁有560萬人口的北歐國家中，所有年滿18歲的男性必須服兵役，女性則為志願參軍。

新的年齡上限將適用於法律生效時有服兵役義務的人。

與俄羅斯接壤1340公里的芬蘭，2023年4月，在俄羅斯入侵烏克蘭一年多後加入北約，結束數十年的軍事不結盟狀態。