芬蘭愛沙尼亞海底管道電纜損壞 港貨輪船長被控刑毀、票控兩罪 庭上透露擬認兩傳票罪

2023 年 10 月，芬蘭及愛沙尼亞之間的海底天然氣管道及電纜受損，引起國際關注。芬蘭當局調查後指，懷疑是船錨拖拽造成，並指事件與在港註冊的中國貨船「新新北極熊」號有關。據報中國調查後承認事故，指屬意外。



「新新北極熊」船長在香港被控刑事毀壞罪，另被海事處票控兩罪，周一（8 日）在東區裁判法院再訊。被告由當值律師（法律 101 文章）代表，申請押後案件至明年 1 月 20 日再訊，待索取控方文件、為被告提供法律意見，獲主任裁判官張志偉接納。



被告另透露擬認兩張傳票罪，控方提及當值律師僅代表被告所涉的刑毀案，不包括傳票案。官指案件性質特殊，且即使認罪仍須處理求情事宜，著被告申請所有案件一併由當值律師處理。

2025 年 12 月 8 日，海事處代表出庭後離開東區裁判法院。（《法庭線》記者攝）

案件會在裁判法院審理

法庭早前將刑事毀壞及兩宗海事處傳票案合併處理；律政司負責刑事毀壞一案、兩項海事處傳票則由海事處處理。

控方早前指，已向芬蘭及愛沙尼亞當局索取文件以作檢控，並以收到電子副本。辯方周一要求押後案件至 2026 年 1 月 20 日再訊，待向控方索取文件及為被告提供法律意見，獲主任裁判官張志偉接納。被告由普通話傳譯員協助，沒有保釋申請，繼續還押。

官關注案件性質、所涉財物價值特殊，問控方案件能否在裁判法院處理。控方指，律政司未能找到類同案例參考，故決定案件在裁判法院審理。

被告擬認兩傳票罪

另外，控方指當值律師僅代表被告所涉的刑事毀壞案，不包括兩張由海事處檢控的傳票。

官關注刑事毀壞罪與傳票罪的案情會否重疊。海事處一方回應指，兩罪的案情會重疊，並指兩張傳票的最高罰則為罰款 10,000 元。

官指，鑑於案情複雜及所涉金額不菲，性質特殊，要求被告申請讓當值律師一併處理其傳票案件，以節省法庭時間。

被告在被告欄內指，擬承認兩項傳票。官則指，認罪後仍須處理求情事宜，而且假設被告只認傳票罪，不承認刑事毀壞罪，當中或會有衝突、矛盾，需由律師協助梳理，強調「唔係話認罪就可以快處理」。

「新新北極熊」號在港註冊

被告萬文國（被起訴時 43 歲，報稱職業為船長）。

就刑事毀壞罪，他被指於 2023 年 10 月 8 日，約凌晨 2 時（船上芬蘭時間），即香港時間，2023 年 10 月 8 日，早上 7 時，在處於芬蘭灣的公海的一艘香港註冊貨輪「新新北極熊」上，為當其時掌管或指揮該船隻的人，無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即位於芬蘭和愛沙尼亞之間的一條天然氣管道及海底電信電纜，罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

萬另被票控兩項「沒有確保該船舶符合指明貨船的附加規定」罪，傳票由海事處在 2024 年 9 月發出，分別指他在 2023 年 10 月 11 日至 12 月 6 日期間，身為 169 公尺長之集裝箱船舶「新新北極熊」號之香港註冊船舶的船長，沒有確保該船舶附合《第 369S 章》規定，即在沒有足夠船錨的情況下，仍繼續由俄羅斯前往中國的航程；以及在 2023 年 10 月 28 日至 11 月 3 日期間，沒有確保符合《國際海上人命安全公約》附件第 V 章第 28 條第 2 款規定，即沒有提交每日申報予該船舶的公司。

