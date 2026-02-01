芬蘭新型沙子電池系統助力工廠節省 70% 能源成本

芬蘭的清潔科技初創公司 TheStorage 於 2026 年 1 月正式在當地一間啤酒廠啟用了其首個工業規模的熱能系統。這個運行中的試點項目代表了一個效率的重大飛躍，該系統可以將能源成本降低多達 70%，並將碳排放減少多達 90%。該公司在新聞稿中表示：“該系統將可再生電力轉換為熱能，並將其儲存在沙子中，隨需應變地提供工業加熱。”這項技術針對了一個全球性的重大挑戰，因為目前工業熱能生產佔全球總能源消耗的五分之一，而其中 80% 的需求仍然依賴於化石燃料，如石油和天然氣。新聞稿指出：“工業熱能生產是全球最大的碳排放源之一，也是最難解決的。”

這項新技術旨在高度可擴展，提供從 20 到 500 MWh 的儲存容量及 1 到 20 MW 的充電功率，能夠滿足多樣工業行業的重型需求。該系統使用沙子運動原理來儲存能源，廉價且豐富的可再生電力驅動電加熱器啟動充電過程。“冷沙子從一個冷料倉移動到電加熱器，溫度可高達 800°C，”新聞稿補充道。“加熱後的沙子將儲存在熱料倉中，能量在靜止的沙子中有效保持。”當啤酒廠需要蒸汽供應生產線時，熱沙會通過外部熱交換器循環，按需釋放熱量，達到比傳統靜態儲存模型高十倍的熱傳遞效率。

通過在電價最低時使用電力來取代化石燃料鍋爐，企業終於能夠將其生態目標與經濟實用性對齊。TheStorage 的首席執行官 Timo Siukkola 表示：“企業多年來一直想要減少碳排放，但可行的解決方案一直無法獲得。”最後，可再生能源發電能以既符合生態要求又經濟實用的方式滿足工業熱能需求。啤酒廠的生產總監 Vesa Peltola 指出，無化石燃料生產蒸汽是邁向碳中和生產的一大步。這項實地測試證明，即使是最需熱的行業，從食品生產到化工處理，也可以逐步脫離對天然氣和石油的依賴。

這段旅程始於 2023 年，當時沙子運動儲存的概念在芬蘭出現，並在 2024 年進行了詳細的工程和開發工作。這一過程在 2026 年初達到高峰，首個工業規模的試點安裝並開始為啤酒廠的生產線提供無化石燃料的蒸汽。Siukkola 最後表示：“熱能排放現在在可持續性報告、能源成本和客戶需求中同時出現，這迫使工業公司重新考慮如何生產熱能，以保持在全球供應鏈中的競爭力。”

