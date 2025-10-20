不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
芬蘭設計品牌Marimekko銅鑼灣旗艦店煥新登場 | 全新演繹印花藝術與北歐生活美學
芬蘭設計品牌 Marimekko銅鑼灣旗艦店煥新登場，店舖新裝修後加開上層，以全新「Canvas Concept」演繹印花藝術與北歐生活美學。
Marimekko 全新空間概念，詮釋印花藝術精髓
Marimekko 位於銅鑼灣禮頓道的旗艦店正式以全新面貌亮相，成為香港首間採用品牌最新「Canvas Concept」設計的門店。此概念以芬蘭赫爾辛基的紡織印刷工坊為靈感，透過模組化結構與沉浸式體驗，將 Marimekko 的核心精神—「印花的藝術」完美呈現，為大家帶來一場北歐風情的創意之旅。
綠色Unikko外牆，引領視覺焦點
店舖外牆以特別設計的綠色 Unikko 印花裝飾，鮮明奪目，遠遠便能感受到品牌的獨特魅力。店內設計則融合經典印花元素與現代空間規劃，透過大量木材質打造多層展示櫃與木條裝飾，搭配專屬綠色調及《Field of Flowers》展覽中的花卉印花佈置，營造簡約而溫暖的北歐氛圍。
可持續設計理念，實踐環保承諾
新店貫徹 Marimekko 對可持續發展的重視，所有裝修材料均選用可回收或可重複使用的資源，展現品牌對環境保護的堅持。同時，店內陳列齊全，涵蓋 2025 秋冬系列服裝、配飾及家居產品，為顧客提供一個兼具色彩與舒適度的購物空間。
品牌高層寄語，展望未來發展
Marimekko 高級副總裁暨東部地區銷售負責人 Natacha Defrance 表示：「我們深信，即使在數碼化的時代，充滿創意與情感共鳴的零售體驗仍是品牌文化的核心。此次與 Sidefame 合作，於香港推出全新店舖概念，不僅展現了 Marimekko 樂觀的生活哲學，更為時尚愛好者帶來獨特的印花藝術體驗。」
Marimekko 香港銅鑼灣禮頓道46號地下及1樓
