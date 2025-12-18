芬蘭議員做涉種族歧視拉眼角動作 總理向中日韓道歉

【on.cc東網專訊】芬蘭小姐德莎夫塞（Sarah Dzafce）因做出涉帶種族歧視的拉眼角瞇眼動作而遭撤銷后冠，但芬蘭人黨有議員相繼做出相同動作聲援她，引起爭議。芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）周三（17日）在社交平台發文，正式向中國、南韓和日本民眾道歉。

芬蘭駐中日韓大使館在社交平台帳號分別以三國語言發布聲明，奧爾波在聲明中表示，他為個別議員最近在社交平台上發布的冒犯性言論致以誠摯的歉意，強調這些言論不代表芬蘭的價值觀，種族主義和歧視在該國社會沒有立足之地。

廣告 廣告

奧爾波周二（16日）與鄰國領導人舉行峰會間隙曾對媒體表示，上述種族歧視醜聞正損害芬蘭形象，他個人絕不接受任何形式的種族主義。芬蘭人黨議會黨團周四（18日）將舉行會議，討論對涉事議員可能採取的處罰措施。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】