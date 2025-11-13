芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅 北歐多國擬組戰鬥機部隊｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】歐洲多國視俄羅斯為地區安全威脅，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）就批評，中國大規模資助俄羅斯的戰爭活動，增加了歐洲的安全威脅，亦對北約構成挑戰。

哈卡寧直言，俄羅斯與中國的合作已經「走得太遠」，其中中國在金錢上一直資助俄羅斯的戰事，他並且說，俄羅斯如果單憑自己的資源出兵，不能夠維持太久。

哈卡寧指，中國向俄羅斯提供的資源包括軍事零件，又在國防工業進行合作，並在北極、印太和歐洲地區組織聯合軍演和各種其他大規模活動，對於北約來說是巨大的挑戰，但目前仍然可控。

廣告 廣告

他透露，北歐國家正在加強防務合作以應對未來的威脅，同時支持北約在北方地區的作戰能力，譬如正在討論從北歐多國的空軍抽調 250 架戰鬥機以組成一支統一部隊。另外，芬蘭、瑞典、冰島、挪威和丹麥正計劃將彈藥產量增加 2 倍，並在北歐地區開發軍事走廊。

芬蘭與俄羅斯的接壤邊界長達 1,340 公里。在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭於 2023 年加入北約，結束了數十年的軍事不結盟政策。