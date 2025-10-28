芬蘭防長：挫敗俄侵烏 關乎遏制中國印太行動

【on.cc東網專訊】芬蘭防長凱科寧（Antti Hakkanen）在首都赫爾辛基接受英媒訪問時表示，挫敗俄羅斯入侵烏克蘭是印太地區穩定的關鍵，對遏制中國行動至關重要。他警告，歐洲和澳洲等民主夥伴將面臨一場影響全球的鬥爭。

英媒周一（27日）刊出訪問內容，凱科寧稱中國正觀察俄烏戰爭走向，當獨裁者與專制政權認為他們可以再打一年戰爭、而民主國家會感到厭倦時，西方將失去足夠的力量與韌性。他呼籲，西方必須展現出更堅定的反暴力立場，這不只關乎烏克蘭，而是反對暴力和戰爭，同時也是對中國與整個印太地區的明確信號。

凱科寧認為，結束俄烏戰爭需要三大支柱措施，包括對俄經濟與能源出口實施更嚴厲制裁，向烏提供更強大軍援，並使用遠程武器摧毀俄無人機與導彈工廠。他又指，俄羅斯目前已沒法單憑自身資源持續戰鬥，但中國正大力支援；警告如印太地區出現由中國引發的軍事衝突，俄方一定會以某種形式介入支援。

烏克蘭問題獨立國際調查委員會同日向聯合國大會提交新報告，指控俄當局採取系統性的協調行動，通過持續的無人機襲擊及強制遷移和驅逐，迫使烏平民離開家園。委員會認定，這些襲擊因殺害和強迫遷移人口而構成危害人類罪，已確認襲擊責任人、指揮官、無人機單位及相關作戰單位均部署在第聶伯河左岸，隸屬俄第聶伯羅部隊集團。

