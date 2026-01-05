173cm「腿精」三吉彩花也加入「芭蕾舞」行列？除了Pilates，秀智、朴珪瑛也在練習「芭蕾把杆運動」成為塑身運動新潮流

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
《今際之國的闖關者》爆紅日星三吉彩花，憑藉173cm高，加上美腿而且身材超好成為新一代女神之一。近日見到她與Blackpink Lisa一起倒數近2026年之外，更見到她分享去練習芭蕾舞的照片。
近年多了不少明星都投入「芭蕾」行列，如韓國「國民初戀」秀智，以及《魷魚遊戲3》朴珪瑛也在練習的「芭蕾把杆運動」。這款優雅又治癒的「芭蕾把杆運動」（Barre Sculpt)，低強度配合開肩、提腿、拉筋等，練出緊實的身體曲線，而且穿搭更非常漂亮，讓人心情都變好！
「芭蕾把杆運動」是什麼？
近年香港也流行起「大人芭蕾」，而「芭蕾把杆運動」則是結合芭蕾動作、普拉提與瑜伽的低強度運動，優雅而柔美的動作，輕鬆練出結實身材及柔軟筋骨，而且更有療癒紓痛的功效，難怪韓國明星秀智、朴珪瑛也在努力練習！
「芭蕾把杆運動」真的可瘦身嗎？
不要小看「芭蕾把杆運動」，低強度的訓練也能達到不錯的效果。微微發汗的同時，重點訓練女生最在意的腹部、臀部、大腿、背部與手臂位置，有助加強核心肌肉群提升平衡度，亦可開背調整圓肩、駝背不良體態。除了緊實肌肉及均衡運動外，讓身型及姿態更優雅自然。
「芭蕾把杆運動」居家動作1）踮腳上升
大家有看芭蕾嗎？其中一個標誌性動作就是踮腳上升！家中可站直身體，沉肩並將手平衡地靠牆支撐，配合呼吸原地踮腳上升，大約 10 至 15 下即可。除了可放鬆小腿肌肉，更可訓練平衡感、核心及下肢。
「芭蕾把杆運動」居家動作2）開腿踮腳
雙手扶牆作為支撐，雙腳打開比肩膊更寬，腳尖向外約 45 度，配合呼吸往下蹲，屁股向下坐加強訓練強度。維持約 30 秒，雙腳慢慢踮起，即可加強訓練下肢。
「芭蕾把杆運動」居家動作3）開背伸展
雙腳打開與肩膊同寬，單手扶牆作為支撐，背部挺直並打開肩膊，注意肩膊需向下沉。深深吸氣，呼氣時將手舉指頸頂上方，保持弧形，可配合瑜珈磚或水樽帶少量負重。重複約 10 至 15 次即可開背，並使手臂線條更緊實。
「Morning Coffee Club」是什麼？將「夜生活」搬到早上，Z世代清醒社交的精緻生活儀式感
孫藝珍、唐綺陽「瘦成閃電」也是因為Pilates？「普拉堤＋抹茶」成為養生新熱潮，更是現代人追求的生活品味
