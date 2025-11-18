「芭蕾舞」成為塑身明星運動新潮流？秀智、朴珪瑛也在練習的「芭蕾把杆運動」風靡韓國

「國民初戀」秀智、《魷魚遊戲3》朴珪瑛也在練的「芭蕾把杆運動」大爆紅！近年流行普拉提 (Pilates)、健身等訓練運動，韓國更流行起優雅又治癒的「芭蕾把杆運動」（Barre Sculpt)，低強度配合開肩、提腿、拉筋等，練出緊實的身體曲線，而且穿搭更非常漂亮，讓人心情都變好！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

「芭蕾把杆運動」是什麼？

廣告 廣告

近年香港也流行起「大人芭蕾」，而「芭蕾把杆運動」則是結合芭蕾動作、普拉提與瑜伽的低強度運動，優雅而柔美的動作，輕鬆練出結實身材及柔軟筋骨，而且更有療癒紓痛的功效，難怪韓國明星秀智、朴珪瑛也在努力練習！

「芭蕾把杆運動」真的可瘦身嗎？

不要小看「芭蕾把杆運動」，低強度的訓練也能達到不錯的效果。微微發汗的同時，重點訓練女生最在意的腹部、臀部、大腿、背部與手臂位置，有助加強核心肌肉群提升平衡度，亦可開背調整圓肩、駝背不良體態。除了緊實肌肉及均衡運動外，讓身型及姿態更優雅自然。

「芭蕾把杆運動」居家動作1）踮腳上升

（Getty Images）

大家有看芭蕾嗎？其中一個標誌性動作就是踮腳上升！家中可站直身體，沉肩並將手平衡地靠牆支撐，配合呼吸原地踮腳上升，大約 10 至 15 下即可。除了可放鬆小腿肌肉，更可訓練平衡感、核心及下肢。

「芭蕾把杆運動」居家動作2）開腿踮腳

雙手扶牆作為支撐，雙腳打開比肩膊更寬，腳尖向外約 45 度，配合呼吸往下蹲，屁股向下坐加強訓練強度。維持約 30 秒，雙腳慢慢踮起，即可加強訓練下肢。

「芭蕾把杆運動」居家動作3）開背伸展

（Getty Images）

雙腳打開與肩膊同寬，單手扶牆作為支撐，背部挺直並打開肩膊，注意肩膊需向下沉。深深吸氣，呼氣時將手舉指頸頂上方，保持弧形，可配合瑜珈磚或水樽帶少量負重。重複約 10 至 15 次即可開背，並使手臂線條更緊實。

張曼玉都玩Pickleball是什麼？明星們也迷上的球類運動，成為「新派有錢人玩意」？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

Strava「約跑」App爆紅策劃上市！Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體，運動社交結識高質伴侶

孫藝珍、唐綺陽「瘦成閃電」也是因為Pilates？「普拉堤＋抹茶」成為養生新熱潮，更是現代人追求的生活品味

Padel新興運動是什麼？擠身上流有錢人玩意！Chanel、Loro Piana、Prada齊推精品級裝備