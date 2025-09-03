芭蕾少女如何橫掃日劇圈？ 堀田真由的崛起背後有玄機！

滋賀小妹的東京冒險

你有沒有想過，一個滋賀鄉下的小女孩，怎麼從跳芭蕾的公主夢，一路殺進東京演藝圈？😺 堀田真由，1998年4月2日出生，原本只是個愛扮童話公主的少女，2013年她鼓起勇氣，獨自跑去東京參加電影《所羅門的偽證》女主角試鏡。

雖然沒能拿下角色，但她的倔強和才華讓Amuse事務所眼睛一亮，直接簽下她！這位159公分的芭蕾女孩，究竟怎麼變成日劇界的超閃新星？跟Japhub小編一起來八一八吧！😉

選秀逆襲，螢幕初登場

2014年，堀田真由參加Amuse的「オーディションフェス2014」，從3萬多參賽者中脫穎而出，抱回WOWOWドラマ賞！她在決賽秀了段芭蕾舞，10年功底讓評審驚呆，X上的粉絲（@mayuhotta0402，12.8萬粉絲）直喊：「這女孩天生吃這行飯！」😲

2015年，她首次拍日劇《忒彌斯的求刑》，演仲里依紗的妹妹，雖然只是小角色，但那清純的笑容已經讓人記住她了！同年，她搬到東京上學，正式開啟演員路，IG（@mayuhotta，93.3萬粉絲）的日常自拍更是甜到讓人想尖叫！💖

晨間劇到大河劇，演技開花

2017年，堀田真由在NHK晨間劇《笑天家》演藤岡凜，活潑可愛的妹妹形象讓她開始冒頭。2022年，她直接挑戰NHK大河劇《鎌倉殿的13人》，飾演北條義時（小栗旬）的正室比奈，

溫柔又堅強的演出讓粉絲淚崩，X上有人喊：「比奈的笑顏簡直是全劇最暖的光！」😻業界人士也超捧她：「她有種古典美又不失現代感，演技細膩到爆！」這角色讓她從新人一躍成為日劇界的焦點！

聲優與模特兒，樣樣都行

堀田真由的才華多到讓人嫉妒！2020年，她成為《non-no》專屬模特兒，時尚穿搭照在IG上火到不行，粉絲留言：「真由的OOTD根本是教科書！」

2022年，她首次跨界當聲優，為動畫電影《Blue Thermal -青凪大學體育會航空部-》的主角都留環配音，清亮自然的聲線讓人驚呼：「這新人聲優也太會了吧！」😅

更猛的是，她為了拍Honda自由之翼廣告，硬是去考了摩托車駕照，X上粉絲笑說：「真由騎車的樣子帥翻天！」這女孩，簡直是全能小怪獸！

反英雄律師，氣場炸裂

2024年，堀田真由在話題日劇《反英雄》中演菁英律師紫之宮飛鳥，跟長谷川博己對戲完全不輸！她冷靜又犀利的表現，把角色的複雜內心詮釋得超到位，直接拿下第120回ザテレビジョンドラマアカデミー賞助演女優賞！

X上粉絲狂喊：「真由的氣場完全女王級！」😎 2019年，她一年內拍了10部日劇、7部電影，包括《輝夜姬想讓人告白》的早坂愛，當時就被業界叫「怪獸級新人」，跟菅田將暉、妻夫木聰對戲都穩穩的，實力硬到不行！

社群小甜心，親民無敵

堀田真由的社群簡直是圈粉神器！她的IG常po《non-no》拍攝花絮或生活小日常，2025年8月分享的封面幕後照，粉絲直呼：「這笑容甜到我心坎裡！」

她在訪問中說，小時候超愛扮童話公主，還夢想進寶塚，滿滿少女心讓人超有共鳴！😄 她還在X上自嘲考駕照時「緊張到手抖」，

粉絲留言：「真由這反差萌我真的愛死！」這種親切又真實的個性，讓她被粉絲暱稱「鄰家小甜心」，誰看了不淪陷？

寫真集與未來的星光大道

2023年，堀田真由推出首本寫真集《MY》，從清純到性感的百變魅力，讓粉絲搶到手都軟了！她的SENSE OF PLACE 2023春夏廣告，秀出健康又時尚的風格，IG點讚數瞬間破萬！

2025年，她的新劇和時尚活動排到滿，粉絲在X上熱議她可能會有更多國際曝光，像是時尚或影視活動，雖然還沒官宣，但光想就讓人超期待！這位芭蕾少女的未來，絕對是閃閃發光！

Japhub小編有話說

天啊！Japhub小編真的被堀田真由迷到不行！從滋賀來的芭蕾小妹，到日劇、聲優、模特兒樣樣精通，這人生簡直像開了外掛！😸

她的甜美笑顏、超強演技，還有那超親民的社群互動，誰能不愛？小編已經在倒數她的新劇啦！大家最喜歡她的哪個角色？快來留言跟小編聊聊吧！