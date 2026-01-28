錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
芮芭奇娜爆冷擊敗斯威雅蒂 闖進澳網女單4強
（法新社墨爾本28日電） 芮芭奇娜（Elena Rybakina）在澳網公開賽上擊敗斯威雅蒂（Iga Swiatek）晉級半決賽，向著她的第二個大滿貫冠軍邁進。喬科維奇（Novak Djokovic）稍晚將再度挑戰個人紀錄
出生莫斯科的哈薩克選手芮芭奇娜是2022年溫網冠軍，她以7比5、6比1的比分爆冷擊敗2號種子斯威雅蒂，接下來她將在31日面對美國好手皮古拉（Jessica Pegula）。
芮芭奇娜尚未拿過澳網冠軍。她2023年在決賽苦戰3盤惜敗莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。
斯威雅蒂與芮芭奇娜兩人先前交手11次，包括上賽季的5次，波蘭好手斯威雅蒂以6勝5負的微小優勢領先，不過今天的勝利是屬於芮芭奇娜。
芮芭奇娜表示，「我對這場勝利非常滿意」，「我們彼此都很了解，我只是努力維持攻勢。」
「我覺得第一盤兩人一發都不太好，所以我們都試圖在二發時出力，給對方施加壓力。」
「我覺得第二盤起我開始打得更放鬆，發球也更好，我對這場勝利非常高興。」
這場失利讓斯威雅蒂錯失職業生涯大滿貫的夢想。
其他人也在看
完敗賴芭堅娜 Iga無緣澳網破荒
【Now Sports】周三澳網女單8強，「二姐」絲維雅迪克不敵5號種子賴芭堅娜出局，繼續無緣這項大滿貫錦標。4大滿貫中，絲維雅迪克（Iga Świątek）4次稱霸法網，溫網和美網也各有1座，惟獨未在澳網嚐過冠軍滋味，可惜她今年繼續無緣破荒。這場對賴芭堅娜的8強戰，雙方首盤都各自保發，一直打到第12局，絲維雅迪克一發失準，為此付出代價，雖然一度挽救了1個盤末點，但面對第2個盤末點，回球落網，結果先以5:7落敗。取得首盤的賴芭堅娜信心大增，第2盤早段破了Iga發球局後，便狂風掃落葉地以6:1解決對手，當中第5局更一度發出4球Ace，令Iga無從招架，極具說服力地第4次打入大滿貫4強。賴芭堅娜這場比賽火力全開，雖然發球成功率僅49%，卻轟出26個制勝分，比Iga多出16個，並把握了7個破發點的其中4個。藉這場勝仗，她也追平和Iga的對賽勝率，雙方各得6勝。now.com 體育 ・ 3 小時前
艾卡拿斯破8強魔咒 鬥施華利夫爭決賽權
【Now Sports】世界網球男單一哥艾卡拿斯，周二於澳洲網球公開賽打破他在這項賽事8強魔咒，以直落3盤，7:5、6:2及6:1淘汰主場球手迪艾拿奧，首度躋身AO準決賽，將會同施華利夫爭入決賽。首號種子的艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）面對有主場之利的迪文拿奧，後者首盤雖然一度比分落後，但都在能夠在此盤後段奮起力追，可惜強勢的艾卡拿斯把握機會，在關鍵時刻取分，得以7:5先勝第1盤。艾卡拿斯第2、3盤打起來更具自信，改變打法，不再於迪文拿奧對搓波，不時上網以爭取更短時間得分，而迪文拿奧體力下降，跑動也稍慢起來，結果艾卡拿斯控制戰局，最終直落再贏兩盤，打破以往在澳網最佳成績只在8強的魔咒。艾卡拿斯將在周五會對3號種子的德國球手施華利夫，爭取入決賽，向著首個澳網冠軍埋進。now.com 體育 ・ 18 小時前
施華利夫24球Ace降服錢亮拿
【Now Sports】施華利夫周二憑藉全場發出24個Ace球，以3:1的盤數淘汰錢亮拿，連續第3年躋身澳網男單4強。這場男單8強首戰，施華利夫（Alexander Zverev）先以6:3勝出首盤，但第2盤和錢亮拿各自保發下，打到搶七，雖然一度領先細分5:3，但被這位20歲美籍越南裔球手連取4分，以5:7敗陣，盤數也追成1:1。不過，這位世界排名第3的球手，始終經驗豐富，錯誤也較對方少，第3盤輕鬆贏6:1後，第4盤雖然一度落後局數5:6，亦被錢亮拿先獲賽點，但最終保住自己發球局追成6:6，今場第二度打搶七，結果他一開就連環得分，取得6:0的優勢，即使錢亮拿後來連追3分，包括兩發Ace球，但施華利夫最後還是成功取得致勝分，以7:3勝出。「如果沒有我的Ace球，今天可能贏不了，」相比錢亮拿，施華利夫全場的Ace球明顯更勝一籌，一共有24球，而且僅在賽點時出現了1次發球雙錯誤：「顯然，我對自己的發球非常滿意，不過，錢亮拿的底線進攻簡直不可思議，他現在的狀態太出色了。」now.com 體育 ・ 23 小時前
解讀 | 嘉奧芙批澳網「無私隱」！
現時女單世界排名第3位的嘉奧芙 (Coco Gauff) 批評澳洲網球公開賽沒有私隱可言，事關日前她於一個認為是隱蔽的地方砸爛自己球拍的整個過程不幸被拍下, 並於全球轉播。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
冼拿對發球添信心
【Now Sports】衛冕球手冼拿在意大利內訌獲勝，晉身澳洲公開賽男單8強後，直言對自己的發球增添信心。力爭澳網3連霸的冼拿（Jannik Sinner），周一面對同樣來自意大利，22號種子達迪利以直落3盤獲勝，而冼拿在比賽中合共打出19個Ace球。冼拿賽後說：「我顯然在發球方面更具信心。仍然有改善的空間，不過為我在新球季回歸的情況感到開心。」對於打敗同胞達迪利，他說：「這是非常困難，我們在場外是要好的朋友。」冼拿作賽時，傍晚氣溫約30度：「結束比賽是困難的，樂見能夠直落3盤獲勝。」冼拿周三將與8號種子美國球手舒爾頓爭入4強，後者周一在尾場先失一盤下，以3:6、6:4、6:3及6:4，盤數3:1反勝挪威名將魯迪。now.com 體育 ・ 1 天前
名字與母親教師身分有關 勒納．田創澳網生涯里程碑
（法新社墨爾本26日電） 美國網球新星勒納．父母從越南移民到美國的勒納．法新社 ・ 1 天前
27日氣溫恐飆至45度 澳網主辦單位籲留意
（法新社墨爾本26日電） 澳洲網球公開賽主辦單位表示，明天將迎來嚴重熱浪，氣溫可能飆升至攝氏45度，呼籲要到現場的球迷多補充水分並盡量待在陰影下。主辦單位表示：「我們鼓勵大家為炎熱天氣做好準備。法新社 ・ 1 天前
冼拿贏全意內戰 Iga入8強
【Now Sports】意大利球星冼拿以直落3盤擊敗同胞達迪利，晉身澳洲公開賽男單8強。女單方面，絲維雅迪克亦輕鬆晉級。力爭澳網3連霸的冼拿（Jannik Sinner），面對達迪利22號種子達迪利，雖然最終直落3盤獲勝，但過程是一盤比一盤困難。第1盤，冼拿連續打破對手發球局輕鬆領先4:0，最終贏6:1。第2盤，冼拿仍然不予對手機會，兩度破發贏6:3。到了第3盤，冼拿發球力量似略為減退，同時遲遲未能找到破發機會，甚至在第9局連番救了破發球才得以保發。兩人這一盤鬥到Tie-break，全場打出19個Ace球的冼拿在這階段佔上風，終把握對方反手擊球出底線而贏7:6（7:2），連贏3盤晉級。同時間上演，由波蘭球星絲維雅迪克鬥東道主球手恩格莉絲的女單第4圈比賽，Iga輕鬆贏6:0及6:3晉級。now.com 體育 ・ 1 天前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？
中日關係持續緊張，連帶今年農曆新年「春節」境外遊，都出現了完全不同的市場格局。根據最新旅遊趨勢顯示，日本已經跌出中國旅遊目的地十大，免簽的土耳其與俄羅斯取而代之，土耳其位列首選，中國人由赴日爆買改為到土耳其坐熱氣球和植髮「重建髮線」，將是不可逆轉的旅游趨勢Yahoo財經 ・ 1 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 19 小時前
被揭灣仔逆線行駛 陳家珮今搭巴士到立會 被質疑選企位
【on.cc東網專訊】議員陳家珮上周五(23日)在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。她其後承認當日早上約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，更到港島交通部落口供，又表明短期內不會駕車。on.cc 東網 ・ 2 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前