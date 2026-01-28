芮芭奇娜爆冷擊敗斯威雅蒂 闖進澳網女單4強

（法新社墨爾本28日電） 芮芭奇娜（Elena Rybakina）在澳網公開賽上擊敗斯威雅蒂（Iga Swiatek）晉級半決賽，向著她的第二個大滿貫冠軍邁進。喬科維奇（Novak Djokovic）稍晚將再度挑戰個人紀錄

出生莫斯科的哈薩克選手芮芭奇娜是2022年溫網冠軍，她以7比5、6比1的比分爆冷擊敗2號種子斯威雅蒂，接下來她將在31日面對美國好手皮古拉（Jessica Pegula）。

芮芭奇娜尚未拿過澳網冠軍。她2023年在決賽苦戰3盤惜敗莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

斯威雅蒂與芮芭奇娜兩人先前交手11次，包括上賽季的5次，波蘭好手斯威雅蒂以6勝5負的微小優勢領先，不過今天的勝利是屬於芮芭奇娜。

芮芭奇娜表示，「我對這場勝利非常滿意」，「我們彼此都很了解，我只是努力維持攻勢。」

「我覺得第一盤兩人一發都不太好，所以我們都試圖在二發時出力，給對方施加壓力。」

「我覺得第二盤起我開始打得更放鬆，發球也更好，我對這場勝利非常高興。」

這場失利讓斯威雅蒂錯失職業生涯大滿貫的夢想。