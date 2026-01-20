花商︰年花需求不變提升質素吸客 指北上買花風潮回落

「東港城第二十屆新春花展會」在室內舉行。(陳穎琳攝)

踏入農曆12月，不少市民開始張羅年花，為迎接丙午馬年做準備。港人近年北上消費頻繁，部分亦會網購鮮花，香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，以往不少港人北上購花，但今年開始見到消費回流香港的跡象；又預料港人對年花需求保持穩定，花商會着重提升花的質素吸客，相信花價保持穩定，以蘭花為例，按品種每枝售價介乎數十元至約600元不等，與往年相若。

賴榮春指，港人買年花一向「好捨得」，即使經濟一般，仍希望藉購買年花帶來好意頭；而經濟向好時更傾向「錦上添花」。預料今年年花需求保持穩定，一般家庭在新春期間消費約800至1,200元，講究的可達2,000元。

近年不少人會由內地網購買花來港，賴榮春認為，個人於內地購花運費高，加上運送過程未必能保持溫度，花朵約4日便會變黑，難符合港人的要求。香港花商會更着重提升鮮花的質素，吸引顧客消費。他笑言，以情人節為例，「如果(送殘花)俾女朋友都會『掟煲』。」

有「蘭花大王」之稱的千葉園創辦人楊小龍亦指出，網購花品種難確認，且內地花期較難掌握，本地種植的蘭花因適應本地氣候，一般花期可維持數月至半年，更適合作為年花。

花價方面，賴榮春則指，由於花商擔心加價影響客源，價格保持穩定，蘭花按品種每枝售價介乎數十元至約600元不等，料與往年相若。

香港今年的冬季遠較正常溫暖，1月才發出入冬以來首個寒冷天氣警告，加上今年農曆年在2月，會否影響年花質素？賴榮春指氣候對部分大型品種如桃花影響較大，但溫室栽種的小型花種及蘭花影響不大。楊小龍補充，暖冬令蘭花生長與觀賞期延長，現時花況理想，料在新春帶動下，整體銷情可按年上升約5%。

其兒子楊尹俊亦表示，近年引入人工智能技術後，蘭花培植更成熟，可精準掌控花期、色澤及品質；AI能精準計算所需溫度與光線，使溫室培植更自動化。他指，近年顧客更重視蘭花質素及擺放期，特別偏好花期長、品質穩定的日本蘭花。目前已接獲家庭及商務客訂單，反映市場對高質素蘭花需求依然強勁。

東港城辦全港最早室內花市

將軍澳東港城由1月21日至2月16日舉辦全港最早室內花市「東港城第二十屆新春花展會」，場內除挑選年花外，亦展出20款全新培植蘭花，包括10款本地蝴蝶蘭及10款日本蘭花，除色彩艷麗，取名亦喜慶，包括柔黃花瓣花蕾點綴橙金的「金玉滿堂」、玫紅色花瓣的「紅韻盈春」、深紫紅色花瓣邊緣鑲白的「紫瑞盈門」等全本地培植品種。除矜貴品種，活動今年續限量推出8元開運蘭花供換領。

