海芋 野生芋頭

路邊「野菜」不要胡亂採集食用。一名54歲女子懷疑進食野生芋頭後中毒，情況穩定。

衛生防護中心表示，女子的家人曾在元朗新田一個花圃採摘野生芋頭；前日在家中自行烹煮食用後，隨即嘴唇腫脹和喉嚨痛，到博愛醫院急症室求診，留院治療，臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。其家人則未有食用。

防護中心指，芋頭是配製菜式和甜品的常用食材。但一些外形近似芋頭的植物，如海芋含有毒素，包括草酸鈣針晶體，誤食會刺傷和刺激皮膚及黏膜，導致舌頭、口腔與嘴唇麻痺和灼熱，以及舌頭或嘴唇腫脹。

花圃摘野生芋頭進食-女子疑草酸鈣針晶體中毒