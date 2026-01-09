花墟重建期間將為花店設營運空間 店主憂影響生意

【Now新聞台】市建局向洗衣街、花墟道發展計劃業主提出，以每呎1.53萬元收購住宅物業，並將設有營運空間給花店進駐。有店主稱會考慮遷入，不過擔心人流和生意不及現時。

旺角花墟一帶即將「改頭換面」。市建局為保留地區特色，提出無縫過渡和回遷安排，包括重建期間會在項目範圍內沿花墟道，開闢建造一個在花墟中心的營運空間，讓受影響花店進駐，亦有空間讓花店展示花卉而毋須佔用行人路，並增設上落貨位置等。

有受影響花店店主稱，會考慮遷入。

花店店主連先生：「這安排真的很難說，時代變化得很快，日後買花，現在競爭越來越大，物流衝擊亦也大，香港的實體生意越來越難做。其給我們的計劃將來設計、動向如何，是我們不清晰，變相我們像『盲頭烏蠅』，都是跟著飛。我們看重建後生意未必好轉，我不知何時完成重建、何時交舖給我們，也不知人流走了後、重建後，生意又要如何重建。」

有市民則稱，重建期間都仍會來買花。

何女士：「屆時看看，就是當看年宵，(花店)聚集起來，多品種看。」

除了商戶和業主，市建局本月15日會舉行簡報會，為租客解釋安置及特惠津貼安排等。

重建項目範圍包括界限街遊樂場、體育館和洗衣街、花墟道一帶多棟大廈，涉及191個業權。市建局以同區7年樓齡的假設重置單位呎價計算，向自住業主提出每呎15377元收購物業，業主也可選擇原址興建項目內「樓換樓」單位，並有60日時間考慮。

市建局預計2035/36年落實，屆時將會有一個不少於8800平方米的水道公園和第三條花墟步行街等。

