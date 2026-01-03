花墟首辦咖啡市集 市建局冀花墟重建後保留特色營造氛圍(湯偉圓報道)

【Now新聞台】旺角花墟首次舉辦咖啡市集，吸引不少咖啡愛好者。對於花墟重建在即，市建局表示已初步構思過渡方案，安置約20個商戶。

花墟舉辦以咖啡及花藝為主題的市集，場內設有16個攤檔，吸引不少咖啡愛好者入場。

陳先生：「買了杯桂花咖啡和鬆餅。(款式是否比較特別些？)是的，關於花的種類會多一些。」

鄧女士：「貴一些，但特別一些，有些在外面買不到。主要是口味問題，口味合適都會買。」

有商戶表示，雖然人流不斷，但銷情不算理想。

檔主姚先生：「(生意額)大概一千多、兩千元，坦白說真的不算多，看看明天會怎樣。我們本來也沒有抱很大期望，主要想出來做宣傳。」

喝完咖啡可以來拿一張心意卡，寫下2026年的新年願望。

市建局正開展花墟重建計劃。行政總監蔡宏興表示，明白社會希望保留花墟特色，雖然項目面積龐大，但涉及的花店只有20多間，佔花墟不足兩成，希望透過計劃解決原有的地區問題。

市建局行政總監蔡宏興：「包括康體設施老舊、功能和空間被分割、缺乏歸一而優質的休憩空間，以及花墟一帶的交通擠塞、缺乏泊車設施和人車爭路情況。除此之外，市建局亦會以地區活化手法，優化連接園圃街及園藝街的後巷環境，建構成花墟未來的第三條步行街。」

市建局又指，已經初步構思花墟發展過渡期商戶的經營方案，會劃出一個地方集合20多間花店，營造市集氛圍。

