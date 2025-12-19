花旗再度攜手香港國際機場 點亮聖誕願望樹並推出自製電子賀卡體驗

佳節出行 盡享扣賬卡專屬禮遇

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月19日 - 適逢佳節，今年花旗銀行連續第二年與香港國際機場合作，再次於機場設置「Citi 聖誕許願樹 」，向港人和旅客送上佳節祝福；而圍繞底座四周的世界地標象徵連繫香港及國際。同時，為進一步豐富旅客的節日體驗，今年花旗特別引入了創新的自製AI聖誕電子賀卡裝置，旅客可以透過此互動裝置，拍攝個人專屬聖誕電子賀卡，將珍貴的旅程回憶化作充滿心意的祝福，與摯愛親朋分享節日的喜悅。



「Citi 聖誕許願樹」由即日起至2026年1月9日期間於香港國際機場7樓離境大堂展出，誠邀大家在佳節期間，來到香港國際機場，共同感受聖誕氛圍，並與花旗一同祝願本地及海外旅客旅途愉快。



而為配合客戶在這個佳節出行，由即日起至2026年3月31日，憑Citibank Mastercard® 扣賬卡進行合資格Citibank Global Wallet可享高達10%現金回贈，讓客戶在享受旅行的同時，獲得更多驚喜和優惠 。透過 Citibank Global Wallet，客戶可預先以現價兌換外幣，或設定心水匯率，讓旅行更加輕鬆便捷 。另外，憑Citibank Mastercard® 扣賬卡預訂指定航空公司機票，可享高達八五折優惠。有關更多「Citibank Mastercard® 扣賬卡限時獎賞」詳情，請參閱 citibank.hk/25q4cgw。



圖片1：今年花旗銀行連續第二年與香港國際機場合作，再次於機場設置「Citi 聖誕許願樹 」，向港人和旅客送上佳節祝福。



圖片2：今年花旗特別引入了創新的自製AI聖誕電子賀卡裝置，旅客可以透過此互動裝置，拍攝個人專屬聖誕電子賀卡，將珍貴的旅程回憶化作充滿心意的祝福，與摯愛親朋分享節日的喜悅。

