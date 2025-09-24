花旗夥拍Mastercard及香港金融科技協會舉辦人工智能論壇 引領香港金融業邁向未來

金融機構、監管機構與科技界匯聚一堂，攜手推進香港人工智能發展

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月24日 - 花旗香港昨日與Mastercard及香港金融科技協會攜手舉辦「創建人工智能經濟」論壇。延續去年的成功經驗，今年第二屆舉辦論壇，匯聚了超過100位監管機構代表、金融及科技業界專家，旨在深入探討人工智能（AI）在塑造香港經濟的未來及鞏固其作為全球人工智能金融樞紐的潛力。論壇同時彰顯花旗積極推動創新及為金融生態圈的未來發展做好充分準備。



是次論壇邀請到來自各個界別的代表擔任演講嘉賓，包括香港金融管理局，以及領先機構埃森哲、有光科技、Google 香港及Mastercard的領導層，突顯了業界對負責任地應用人工智能的共同承諾。



論壇涵蓋了多個與人工智能相關的重要領域，包括人工智能對香港經濟和銀行業的未來影響、在財富管理中的價值，以及代理式人工智能（Agentic AI）在推動銀行、投資和金融服務轉型方面的潛力。



論壇中亦強調負責任地採納人工智能，在創新與嚴格監管及消費者保障之間取得平衡，並促進國際合作的重要性，以確保建立安全、透明和受到良好監管的環境，同時從生成式人工智能（GenAI）沙盒等例子及不斷演變的監管政策中汲取經驗。



花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤（Vicky Kong）表示﹕「在花旗財富，人工智能提供了一個前所未有的機會，為客戶提供個人化的體驗，創造獨特價值。花旗一直利用人工智能協助我們團隊提升營運效率，使他們能夠專注為客戶提供及時、精準和個人化的財富管理方案，以預測並滿足他們不斷變化的需求，積極建設財富管理的未來。」



花旗財富數據分析及創新主管Joe Bonanno表示﹕「在花旗財富，我們致力推動創新，以最先進的技術協助同事們服務客戶。這項承諾也讓我們得以持續改善營運，並為客戶提供真正個人化的體驗。我們留意到人工智能帶來的影響，並在北美財富管理業務中推出AskWealth 及 Advisor Insights工具，進一步提升營運效率及客戶體驗。我們非常高興能將這些先進的人工智能技術推廣至全球，進一步為香港市場及其他地區的客戶創造價值。」



花旗財富科技主管 Dipendra Malhotra補充道﹕「我們的行業正在快速發展，要求我們對技術轉型抱持大膽的願景。在花旗財富，我們正在透過與科技創新者的合作，建構一個領先的技術骨幹，使我們的同事能集中專注於與客戶建立緊密關係，提供深度個人化的客戶體驗，透過善用人工智能顯著提升了同事和客戶的價值，突顯了花旗在業界的先驅地位。」



Mastercard亞太區服務部門執行副總裁Matthew Driver表示：「人工智能正在改變財富管理，從簡化營運、風險管理，到提供深度個人化和可行的見解。包括花旗在內的市場領導者正引領着業界的革新，當中不僅着眼於技術升級，更在文化、流程、系統和能力上推動全面轉型。然而，負責任的數據使用、高層的承諾以及員工再培訓，均對於釋放人工智能的全部潛力都至關重要。或許最重要的是，從治理到關係管理的各個環節中保持人類的參與，因為信任仍然是數碼經濟的基石。」



香港金融科技協會主席王玥（Lareina Wang）表示：「本次論壇展示了推動香港金融科技生態系統的協作精神。將監管機構、金融機構和科技創新者匯聚一堂，這對於負責任地利用人工智能的變革力量至關重要。香港金融科技協會（FTAHK）很榮幸能與花旗和Mastercard等業界領袖合作，共同促進這些關鍵對話，特別是透過我們人工智能策略諮詢委員會成員的參與。透過匯聚多元視角，我們能夠加速香港邁向領先的人工智能就緒經濟體，確保香港保持在金融創新的領先地位。」



是次論壇標誌著香港邁向人工智能金融樞紐的重要一步。同時彰顯花旗致力推動創新，並透過促進負責任地應用人工智能，推動香港在全球快速演變的金融環境中做好準備，成為引領未來的先驅。





按此下載圖片



相片一：金融機構、監管機構與科技界代表於「創建人工智能經濟」論壇匯聚一堂，攜手推進香港人工智能發展。



（左至右）：





有光科技聯合創辦人兼首席執行官溫豪夫

花旗銀行數碼銀行業務部及信用卡貸款銷售主管胡偉賢

Mastercard亞太區副總裁及業務與市場洞察部門主管Tancho Fingarov

花旗集團香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉

香港金融管理局助理總裁（銀行監理）朱立翹

香港金融管理局副總裁李達志

花旗財富環球數據分析及創新主管 Joe Bonanno

花旗財富科技主管 Dipendra Malhotra

花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤

花旗銀行數碼銀行平台主管Nailesh Shah

埃森哲董事總經理 - 資本市場，成長型市場主管Nicole Bodack



相片二： 金融機構、監管機構與科技界代表及嘉賓於「創建人工智能經濟」論壇。



相片三： 花旗集團日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿（Marc Luet）致開幕辭。



相片四： 在花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤（右）主持的對談中，香港金融管理局副總裁李達志（左） 強調香港致力於為人工智能驅動的進步營造一個安全且良好監管的環境。



相片五： 在花旗集團香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉（左一） 主持的討論中，（左二至右） 花旗財富環球數據分析及創新主管 Joe Bonanno、香港金融管理局助理總裁（銀行監理）朱立翹及Google香港銷售及營運總經理余名德探討了人工智能對銀行和財富管理格局影響。



相片六： 在有光科技聯合創辦人兼首席執行官溫豪夫（左一）主持的討論中，（左二至右） 花旗財富科技主管 Dipendra Malhotra 、Mastercard亞太區副總裁及業務與市場洞察部門主管Tancho Fingarov及埃森哲董事總經理 - 資本市場，成長型市場主管Nicole Bodack探討了代理式人工智能（Agentic AI）如何改變金融服務行業。

