花旗調升復星國際目標價至6.5港元，重申「買入」評級

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月2日 - 8月29日，復星國際舉行2025中期業績發佈會。管理層釋出清晰的戰略訊號，強調聚焦核心業務、深化全球化佈局，並持續加碼創新投入，為未來發展奠定穩固基礎。業績會後，境內外券商陸續發表看好復星國際的研究報告，對復星未來前景及長期價值予以肯定。
花旗和興業證券分別重申「買入」及「增持」評級，並看好復星「聚焦主業、有進有退」的戰略及積極優化資產結構的進展。此前，花旗於7月23日重新覆蓋復星國際並給予「買入」評級，在本次業績會後再度發表研報，重申「買入」評級，並將目標價由5.86港元上調至6.50港元。
花旗指出，復星正加速其「有進有退」的策略，截至2025年6月底，集團已完成出售德國私人銀行HAL 99.743%的股權，並保留資產服務業務HAFS。花旗認為，資產退出所帶來的現金回流將有助提升股東回報。報告指出，復星股價相較NAV折讓達72%，考慮到NAV中上市投資的市場價值，認為復星國際估值修復空間可期，故上調公司目標價。興業證券也對復星不斷優化資產組合與清晰的戰略方向表示認可，並指出上半年境外美元債擴容、籌組境外銀團、發行境內債並舉，集團融資成本較2024年末下降超30個基點。
花旗和興業證券亦指出，復星核心產業如創新藥取得多項突破，旅文Club Med業務創新高，保險業務穩步增長。復星健康板塊中以生物醫藥板塊表現尤為亮眼，復宏漢霖多個創新藥獲得重大突破。全球首個獲批一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗H藥斯魯利單抗（漢斯狀）實現全球銷售收入人民幣5.977億元。目前，H藥已成功在近40個國家和地區獲批上市，覆蓋全球近半數人口。HLX43作為全球首個進入II期臨床的PD-L1靶向ADC藥物，已在中美日澳等地展開非小細胞肺癌、胸腺癌等實體瘤的臨床研究。另一款創新藥HLX22獲歐盟孤兒藥資格認定，用於胃癌治療，成為全球首個同時獲歐盟與美國認可的抗HER2療法。
興業證券同時指出，復星海外收入佔比達53%，較去年同期提升6.6個百分點，顯示全球業務佈局成效顯著。Club Med地中海俱樂部全球業績再創新高，營業額達人民幣92.5億元。保險板塊亦表現不俗，上半年集團保險業務實現收入人民幣208.90億元。復星葡萄牙保險海外毛保費達9.24億歐元，獲標普「A」評級；鼎睿再保險毛保費收入達10.61億美元，同比增長25.1%，展現強勁增長動能。
此外，復星在金融科技領域亦持續推進創新。旗下星路科技推出一站式RWA技術平台FinRWA Platform（FRP），並積極推動資產代幣化項目。復星國際證券與資產管理公司分別完成1號及9號牌照升級，虛擬資產與RWA平台建設穩步推進。
綜合而言，復星通過聚焦優勢產業、優化資本結構與深化全球化佈局，獲得境內外券商一致看好，未來發展潛力備受市場期待。
Hashtag: #Fosun #復星國際
