銀債開售｜專家建議抽 30 手
花旗財富2025年最新報告： 亞太家族辦公室重視新生代教育，推動家族財富傳承 積極應對市場變局
亞太區家族辦公室接班人參與財富管理和家族財富教育方面處於領先地位，充分體現對傳承的重視。
展現出積極應對市場波動的能力，並對投資組合回報持樂觀態度 ，其中大部分預期本年度回報將超過5%。
香港/新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年9月16日 - 花旗財富今日發佈《2025年全球家族辦公室調查報告（2025 Global Family Office Report）》，深入探討全球頂尖投資者的思維與行為模式，當中包括亞太區的趨勢。此報告由花旗財富全球家族辦公室業務組編撰，該團隊在全球服務超過1,800個家族辦公室。
在貿易政策不明朗、地緣政治緊張及科技轉型的背景下，這份報告深入探討了投資取向、資產配置策略及最佳營運模式等議題。報告的調查結果來自一項年度調查，而今年的參與度更創紀錄新高，一共有來自45個國家、346名家族辦公室受訪者參與，其中 29% 來自亞太區。是次調查於 2025 年 6 月和 7 月進行，反映家族辦公室自今年初美國宣佈關稅措施以來的預期和策略變化，並突顯亞太區家族辦公室在國際化和下一代財富教育方面扮演著積極的領導角色。
花旗財富全球家族辦公室全球主管Hannes Hofmann表示：「對於全球家族辦公室而言，這是一個令人振奮的時代。這些資深客戶正尋找新方法應對家族日益增長的需求。我們的2025年報告重點指出他們如何調整優先事項、重塑營運模式，並致力構建具韌性的投資組合。我們很榮幸能與他們合作，憑藉花旗的全球網絡和雄厚資源，助他們把握潛在機遇，實現宏大目標。」
以下是今年與亞太區相關的調查結果重點：
首要關注：受訪者指出貿易糾紛（61%）及美中關係（53%）是他們在投資策略方面最主要考量的因素。
樂觀展望：大多數（83%）亞太區家族辦公室預期今年投資組合回報將超過 5%。
策略性投資轉向：相比全球其他地區，亞太區家族辦公室對關稅的反應更為積極，率先將資金配置於具防禦性的資產類別（39%）、地區（22%）和行業（17%）。
高度國際化：亞太區的家族辦公室是所有地區中國際化程度最高之一，當中76%的受訪者業務遍及全球。
世代傳承規劃：亞太區由接班人掌控家族財富比例高達43%。家族財富教育的機會（73%）最為普遍，這可能正呼應第一代與第二代之間即將到來的財富交接浪潮。
科技應用缺口：44%的受訪者的網絡安全服務不足，突顯此領域發展的迫切性。
花旗財富全球家族辦公室亞太區主管韋敬謙（Bernard Wai）表示：「這份2025年報告標誌著亞太區家族辦公室正邁向一個新時代。我們觀察到客戶採取積極進取且堅定的投資策略，尤其是在公募股權配置方面。同時他們亦致力培育下一代財富管理人，並擁抱國際視野。亞太區無疑正在引領財富管理發展的步伐，而花旗財富將繼續支持其長遠發展與策略佈局。」
全球主題而言，本年度調查結果的重點包括：
堅穩策略：由於貿易政策仍未明朗，家族辦公室的資產配置大致保持穩定，調整步伐較去年減少。在選擇調整其資產配置的家族辦公室中，看漲的投資策略佔主導地位。其中，私募股權的活動最為活躍。
樂觀展望：家族辦公室對未來 12 個月的投資組合回報表示樂觀，儘管對於哪些資產類別會推動表現仍缺乏共識。這樂觀展望或許受惠於美國潛在的放鬆管制、利率下調以及人工智能發展。
積極應對市場波動：美國宣佈關稅措施後，家族辦公室迅速作出精準的策略調整，以強化其投資組合的韌性。其中39%的家族辦公室採取主動管理，並轉向防禦性資產類別、地區及對沖策略。
積極參與直接投資：七成（70%）受訪者表示他們有參與直接投資。其中，每十位受訪者中有四位表示他們在過去一年增加了或顯著增加了其活動，反映他們對自身選擇能帶來回報的能力充滿信心。
地緣政治考慮：全球貿易爭端成為家族辦公室的首要關注範疇（60%），其次是美中關係（43%）和通脹回升（37%）。地緣政治局勢以及政府吸引資金的措施，正引起家族辦公室對資產配置地點的關注，並推動其對管轄區進行重新評估。
專業化缺口： 儘管家族辦公室在投資職能的專業化方面已取得進展，但在營運風險管理、網絡安全和領導層繼任規劃方面仍需進一步改善。
服務外判：為有效管理日增職責並同時保持成本效益，許多家族辦公室正考慮將服務外判，但決策權主要仍保留於內部。
推進人工智能應用：表示已應用人工智能的受訪者比例較去年倍增，尤其是在自動化營運和投資分析方面。然而，其全面整合程度仍需要時間提升。
花旗財富綜合客戶協作部主管Dawn Nordberg表示：「全球家族辦公室一直高度重視直接投資，積極尋求參與未來具顛覆性潛力之科技發展，並發掘各行業中估值吸引的優質企業。我們擁有一支專業團隊，與花旗世界級的投資銀行同事緊密協作。我們的使命正是為頂尖的家族辦公室客戶，提供專屬的私人集資機會、資產剝離方案，以及涵蓋不同行業和地域的領先洞見，全力支援他們的直接投資策略。」
關於本調查
今年的調查是花旗財富於2025 年6月舉行的第十屆年度Family Office Leadership Summit期間啟動。是次活動聚集了逾25個國家、超過150位家族辦公室領袖，他們的家族平均淨資產達38億美元。該份包含56條問題的調查問卷隨後亦開放予全球更廣泛的家族辦公室客戶參與。
關於全球家族辦公室業務組
花旗財富全球家族辦公室業務組致力服務全球各地的單一家族辦公室、私人投資公司及私人控股公司，當中包括家族企業和基金會。團隊為客戶提供全面的私人銀行和諮詢服務、機構級別的環球投資機會，以及與其理念契合之業界群體的交流平台。
Hashtag: #花旗
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於花旗集團
花旗集團是機構客戶的卓越銀行夥伴，涵蓋其跨境服務需要，亦是財富管理的全球領導者之 一，以及於美國本土市場提供個人銀行服務的主要銀行。花旗集團在超過 180 個國家及地區 為企業、政府、投資者、機構及個人客戶提供一系列多元化的金融產品和服務。
有關花旗集團其他資料，請瀏覽網站
| X:
| YouTube:
| Blog:
| Facebook:
| LinkedIn:
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 10 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 8 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 4 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光
昔日「𡃁模」程美段（Kiwi）因參加TVB節目《美女廚房》而漸為人識，後來上杜汶澤煮食節目擔任主持，一件「車厘龜」貼身衫更成為話題。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
OpenAI首揭ChatGPT使用習慣 與想像中不太一樣？
美國國家經濟研究局（NBER）發布一篇由 OpenAI 提交的工作論文，這份使用 150 萬次對話、迄今為止最大規模數據的分析報告，展現這三年來人類如何使用 ChatGPT。 這份由 OpenAI 首席經濟學家艾倫 · 夏特吉（Aaron Chatterji）與哈佛大學經濟學家鉅亨網 ・ 6 小時前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果
聯儲局 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。鉅亨網 ・ 10 小時前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
蔡一鳳歷老公盛品儒病逝 外傭頻繁離職騷擾仔女 坦承身心俱疲：連我這麽硬淨都差點崩潰
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院肝癌病逝，終年48歲，太太蔡一鳳忍痛完成喪禮及以中、英文撰寫告別信，字裡行間充滿愛意及不捨。除咗盛品儒病逝帶來重重打擊，蔡一鳳近日於社交平台透露家中遇外傭頻繁離職嘅困擾，令本已傷痛嘅情況下雪上加霜；佢提及，自2021年以來，家中接連多名家傭與司機在極短時間內辭職，甚至與中介公司鬧上法庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「婆婆藥油」變Y2K潮物？印尼品牌小手作網上爆紅，將藥油變潮流掛飾
印尼小店手作飾品品牌elokal話題十足，最近將老人家隨身帶備的藥油，改造成極具Y2K風格的頸鏈與鑰匙扣。這些迷你膏藥造型不但充滿港式集體回憶，還加上bling bling串飾、蝴蝶、熊仔等元素，即刻變身新一代時尚掛飾。Yahoo Style HK ・ 12 小時前