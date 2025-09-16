花旗財富2025年最新報告： 亞太家族辦公室重視新生代教育，推動家族財富傳承 積極應對市場變局

亞太區家族辦公室接班人參與財富管理和家族財富教育方面處於領先地位，充分體現對傳承的重視。

展現出積極應對市場波動的能力，並對投資組合回報持樂觀態度 ，其中大部分預期本年度回報將超過5%。

香港/新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年9月16日 - 花旗財富今日發佈《2025年全球家族辦公室調查報告（2025 Global Family Office Report）》，深入探討全球頂尖投資者的思維與行為模式，當中包括亞太區的趨勢。此報告由花旗財富全球家族辦公室業務組編撰，該團隊在全球服務超過1,800個家族辦公室。



在貿易政策不明朗、地緣政治緊張及科技轉型的背景下，這份報告深入探討了投資取向、資產配置策略及最佳營運模式等議題。報告的調查結果來自一項年度調查，而今年的參與度更創紀錄新高，一共有來自45個國家、346名家族辦公室受訪者參與，其中 29% 來自亞太區。是次調查於 2025 年 6 月和 7 月進行，反映家族辦公室自今年初美國宣佈關稅措施以來的預期和策略變化，並突顯亞太區家族辦公室在國際化和下一代財富教育方面扮演著積極的領導角色。



花旗財富全球家族辦公室全球主管Hannes Hofmann表示：「對於全球家族辦公室而言，這是一個令人振奮的時代。這些資深客戶正尋找新方法應對家族日益增長的需求。我們的2025年報告重點指出他們如何調整優先事項、重塑營運模式，並致力構建具韌性的投資組合。我們很榮幸能與他們合作，憑藉花旗的全球網絡和雄厚資源，助他們把握潛在機遇，實現宏大目標。」



以下是今年與亞太區相關的調查結果重點：



首要關注： 受訪者指出貿易糾紛（61%）及美中關係（53%）是他們在投資策略方面最主要考量的因素。

樂觀展望： 大多數（83%）亞太區家族辦公室預期今年投資組合回報將超過 5%。

策略性投資轉向： 相比全球其他地區，亞太區家族辦公室對關稅的反應更為積極，率先將資金配置於具防禦性的資產類別（39%）、地區（22%）和行業（17%）。

高度國際化： 亞太區的家族辦公室是所有地區中國際化程度最高之一，當中76%的受訪者業務遍及全球。

世代傳承規劃： 亞太區由接班人掌控家族財富比例高達43%。家族財富教育的機會（73%）最為普遍，這可能正呼應第一代與第二代之間即將到來的財富交接浪潮。

科技應用缺口：44%的受訪者的網絡安全服務不足，突顯此領域發展的迫切性。



花旗財富全球家族辦公室亞太區主管韋敬謙（Bernard Wai）表示：「這份2025年報告標誌著亞太區家族辦公室正邁向一個新時代。我們觀察到客戶採取積極進取且堅定的投資策略，尤其是在公募股權配置方面。同時他們亦致力培育下一代財富管理人，並擁抱國際視野。亞太區無疑正在引領財富管理發展的步伐，而花旗財富將繼續支持其長遠發展與策略佈局。」



全球主題而言，本年度調查結果的重點包括：



堅穩策略： 由於貿易政策仍未明朗，家族辦公室的資產配置大致保持穩定，調整步伐較去年減少。在選擇調整其資產配置的家族辦公室中，看漲的投資策略佔主導地位。其中，私募股權的活動最為活躍。

樂觀展望： 家族辦公室對未來 12 個月的投資組合回報表示樂觀，儘管對於哪些資產類別會推動表現仍缺乏共識。這樂觀展望或許受惠於美國潛在的放鬆管制、利率下調以及人工智能發展。

積極應對市場波動： 美國宣佈關稅措施後，家族辦公室迅速作出精準的策略調整，以強化其投資組合的韌性。其中39%的家族辦公室採取主動管理，並轉向防禦性資產類別、地區及對沖策略。

積極參與直接投資： 七成（70%）受訪者表示他們有參與直接投資。其中，每十位受訪者中有四位表示他們在過去一年增加了或顯著增加了其活動，反映他們對自身選擇能帶來回報的能力充滿信心。

地緣政治考慮： 全球貿易爭端成為家族辦公室的首要關注範疇（60%），其次是美中關係（43%）和通脹回升（37%）。地緣政治局勢以及政府吸引資金的措施，正引起家族辦公室對資產配置地點的關注，並推動其對管轄區進行重新評估。

專業化缺口： 儘管家族辦公室在投資職能的專業化方面已取得進展，但在營運風險管理、網絡安全和領導層繼任規劃方面仍需進一步改善。

服務外判： 為有效管理日增職責並同時保持成本效益，許多家族辦公室正考慮將服務外判，但決策權主要仍保留於內部。

推進人工智能應用：表示已應用人工智能的受訪者比例較去年倍增，尤其是在自動化營運和投資分析方面。然而，其全面整合程度仍需要時間提升。



花旗財富綜合客戶協作部主管Dawn Nordberg表示：「全球家族辦公室一直高度重視直接投資，積極尋求參與未來具顛覆性潛力之科技發展，並發掘各行業中估值吸引的優質企業。我們擁有一支專業團隊，與花旗世界級的投資銀行同事緊密協作。我們的使命正是為頂尖的家族辦公室客戶，提供專屬的私人集資機會、資產剝離方案，以及涵蓋不同行業和地域的領先洞見，全力支援他們的直接投資策略。」



關於本調查

今年的調查是花旗財富於2025 年6月舉行的第十屆年度Family Office Leadership Summit期間啟動。是次活動聚集了逾25個國家、超過150位家族辦公室領袖，他們的家族平均淨資產達38億美元。該份包含56條問題的調查問卷隨後亦開放予全球更廣泛的家族辦公室客戶參與。



關於全球家族辦公室業務組

花旗財富全球家族辦公室業務組致力服務全球各地的單一家族辦公室、私人投資公司及私人控股公司，當中包括家族企業和基金會。團隊為客戶提供全面的私人銀行和諮詢服務、機構級別的環球投資機會，以及與其理念契合之業界群體的交流平台。



關於花旗集團

花旗集團是機構客戶的卓越銀行夥伴，涵蓋其跨境服務需要，亦是財富管理的全球領導者之 一，以及於美國本土市場提供個人銀行服務的主要銀行。花旗集團在超過 180 個國家及地區 為企業、政府、投資者、機構及個人客戶提供一系列多元化的金融產品和服務。



有關花旗集團其他資料，請瀏覽網站

http://www.citigroup.com

| X:

@Citi

| YouTube:

www.youtube.com/citi

| Blog:

http://blog.citigroup.com

| Facebook:

www.facebook.com/citi

| LinkedIn:

www.linkedin.com/company/citi







